Чемпионат BRICS Future Skills Challenge включен в календарь официальных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2020 году

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Международный чемпионат по перспективным профессиональным навыкам BRICS Future Skills Challenge при поддержке Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Регионального координационного центра проходит с 9 по 17 ноября в Москве в дистанционно-очном формате. Более тысячи конкурсантов, экспертов, делегатов и обозревателей из Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики принимают участие в чемпионате с распределенных площадок в своих странах. Чемпионат стал одним из официальных мероприятий в рамках кооперации стран БРИКС.

Ворлдскиллс Россия представляет Российскую Федерацию в рабочей группе Делового совета БРИКС по развитию навыков. Одним из ключевых проектов группы в 2020 году является проведение чемпионата BRICS Future Skills Challenge, которое было поддержано лидерами стран БРИКС в рамках XI Саммита в Бразилии. BRICS Future Skills Challenge направлен на выявление и развитие перспективных навыков, а также выстраивание сетевого глобального взаимодействия между странами-партнерами в сфере профессионального образования и развития технологий.

«Проведение чемпионата BRICS Future Skills Challenge способствует совместной работе стран по разработке, трансляции и массовому внедрению новых технологических и цифровых решений в систему подготовки кадров и на рабочие места, что позволит уменьшить негативные последствия пандемии для экономик стран-участниц. По результатам чемпионата будут также разработаны и реализованы курсы опережающей подготовки в странах БРИКС на распределенной образовательной площадке BRICS Digital Academy», – комментирует Алина Досканова, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по международной деятельности.

Пандемия и связанные с ней глобальные вызовы способствовали развитию нового, уникального этапа в системе профессионального образования, дав возможность разработать инновационные решения и подходы для обучения, проведения соревнований и независимой оценки в дистанционно-очном формате, а также для удовлетворения потребности экономики в росте распределенных рабочих мест. WorldSkills Russia вновь оказался в авангарде разработок, внедрив и отработав новые технологии в рамках финала VIII Национального чемпионата в сентябре 2020 года, которые теперь успешно масштабируются на международное мероприятие.

BRICS Future Skills Challenge станет первым в мире международным чемпионатом в дистанционно-очном формате, в ходе которого в режиме реального времени во всех пяти странах будут апробироваться новые технологические и цифровые решения, разработанные Ворлдскиллс Россия, а также специальные цифровые платформы партнеров, которые станут площадками для проведения чемпионата. Таким образом, новые технологии будут совершенствоваться и адаптироваться к той или иной национальной системе профессиональной подготовки. Подобная кооперация позволит странам получать новые умения и опыт и разрабатывать совместные решения в любых условиях, а также способствует новому этапу взаимодействия и совместному росту в части развития движения на национальном и глобальном уровнях.

Россия, являясь председателем БРИКС в 2020 году, примет мероприятие в Москве, которая в очередной раз подтвердит статус технологичного города с современными условиями для обучения и проведения чемпионатов международного уровня. Здесь расположен центр управления соревнованиями, а также большинство российских площадок, на которых будут состязаться конкурсанты. При этом дистанционно-очный формат позволит привлечь к участию в соревнованиях как можно большее количество конкурсантов из стран БРИКС.

«2020 год стал действительно вызовом для всех стран, который в очень жесткой, но наглядной форме показал важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий, а также новых форматов обучения и профессиональной подготовки. Одним из ключевых проектов в этом направлении для стран блока БРИКС стал чемпионат BRICS Future Skills Challenge, который в этом году проходит в очно-дистанционном формате. Этот формат уже многим знаком, так как финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia в сентябре проходил по той же технологии, – говорит Сергей Куколев, начальник управления по развитию движения Ворлдскиллс Московского центра качества образования. – Организатором соревновательных площадок в нашей стране стала Москва. Столичный регион уже имеет большой опыт в проведении масштабных мероприятий такого формата: прекрасно подготовленная материально-техническая база и современное оборудование позволили провести соревнования в рамках национального финала, чемпионата для людей старшего поколения “Навыки мудрых” и московского детского чемпионата KidSkills 2020, где новый формат конкурса был успешно апробирован и доказал свою эффективность. В сентябре в Москве размещалось самое большое количество центров управления соревнованиями финала национального чемпионата WorldSkills Russia, в которых эксперты успешно провели дистанционную оценку работ участников чемпионата. Масштабируемость и универсальность решений для очно-заочных соревнований позволяют нам тиражировать этот опыт на международную арену, и чемпионат стран БРИКС станет первым событием такого рода. Приветствую всех участников соревнований и желаю всем конкурсантам успеха на чемпионате! Привет из Москвы!»

В программу чемпионата войдут 19 компетенций Future Skills, таких как: «Аддитивные технологии»; «Инженерия космических систем»; «Интернет вещей»; «Интернет-маркетинг»; «Квантовые технологии»; «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; «Машинное обучение и большие данные»; «Программные решения для бизнеса»; «Промышленная робототехника»; «Промышленный дизайн»; «Разработка мобильных приложений»; «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий»; «Роботизированная сварка»; «Технологии информационного моделирования BIM»; «Управление жизненным циклом»; «Цифровое производство»; «Цифровые возможности для компании»; «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»; «Эксплуатация сервисных роботов».

Проект Future Skills направлен на совместную разработку новых технологий и компетенций, апробацию новых решений на чемпионатных мероприятиях, разработку и реализацию программ опережающей подготовки кадров для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики.

Онлайн-трансляция церемонии открытия чемпионата, которая состоится 9 ноября в 14:00, будет доступна по ссылке: https://clck.ru/RorQ9