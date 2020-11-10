Роспотребнадзор: риск заразиться коронавирусом в кафе через еду - минимален

Крайне мало шансов, что на кухню ресторана будет допущен больной сотрудник Фото: Михаил ПАТЛИС

Роспотребнадзор признал маловероятным риск заражения коронавирусом через еду в ресторане. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев.

В то время, как число заразившихся ковидом в России перекрыло ежедневные показатели в 20 тысяч новых случаев, Роспотребнадзор проводит регулярные проверки различных общественных мест на предмет соблюдения гигиенических мер.

В частности, на наличие вируса SARS-CoV-2 были исследованы российские кафе и рестораны. По словам эксперта Роспотребнадзора, из 220 000 проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть примерно в 0,15% случаев. При этом в продуктах питания и еде, которую предоставляли в местах общественного питания, вирус не нашли.

Как сообщает агентство «РИА Новости», эпидемиолог Михаил Лебедев обратил внимание на то, что риск заражения Covid-19 в кафе и ресторанах связан не с едой, а с не соблюдением мер профилактики, то есть социальной дистанцией между посетителями, ношением масок, обработкой рук антисептиками.

Вопрос о том, какова вероятность заражения коронавирусом через еду в ресторане или на вынос, уже изучался специалистами из разных стран весной этого года. Тогда, например, с заявлением о том, что «кухни ресторанов можно считать одним из самых безопасных мест на планете», выступила профессор молекулярной микробиологии и иммунологии из Медицинской школы имени Кека при Университете Южной Калифорнии Паула Кэннон. Ученый микробиолог утверждала: крайне мало шансов, что на кухню ресторана будет допущен больной сотрудник..

Как защитить себя от возможности заразиться через еду:

- всегда мойте руки перед едой;

- убедиться, что еда в ресторане свежеприготовленная и горячая;

- если вы взяли еду на вынос, то разогрейте ее дома;

- ешьте только свежие блюда;

- храните продукты раздельно в чистых пищевых контейнерах.

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