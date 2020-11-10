Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 ноября 2020: врачи выявили более 20 тысяч зараженных

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 ноября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 20 977 новых зараженных коронавирусной инфекцией во всех регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 817 109. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба о новых случаях заражения коронавирусом в России на 10 ноября 2020.

В России также зафиксировали еще 368 летальных исходов от заболевания или осложнений после него. С начала эпидемии в стране умер 31 161 пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Выздоровели за минувшие сутки 15 600 человек, всего смогли излечиться от коронавируса 1 350 741 россиян.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российского министерство здравоохранения предостерегло жителей страны от приема антибиотиков во время коронавируса. Более 90% зараженных пациентов получают антибиотики, хотя они не активны против COVID-19.