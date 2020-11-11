Tronsmart проведет большую распродажу 11 ноября

В период распродаж многие продавцы стремятся привлечь покупателей заманчивыми предложениями. Tronsmart также планирует порадовать гаджетоманов и организует распродажу 11.11. В этот день приобрести по низким ценам можно будет наушники или колонки.

Наушники для iPhone 12 - Tronsmart Onyx Ace

Выпуск нового айфона вызвал ажиотаж на рынке, покупатели стремятся не только приобрести новый смартфон, но и аксессуары к нему. Поскольку компания Apple отказалась от наушников и зарядного кабеля, пользователи ищут доступные альтернативы у других производителей.

Лучшим выборов для пользователей iPhone 12 станут наушники Tronsmart Onyx Ace, выполненные в стиле Apple. Продукт уже оценил и одобрил журнал Forbes:

«Это лучшая альтернатива Apple AirPods».

Onyx Ace оснащен чипом Qualcomm для декодирования звука без потерь aptXTM, 6 микрофонами вместе с технологией cVc 8.0 и DSP для кристально чистого разговора. Гаджет способен воспроизводить музыку 24 часа без подзарядки. Он оснащен практичной системой водонепроницаемости, что позволяет использовать его как под дождем, так и во время занятий спортом.

В период выпуска Onyx Ace были в дефиците, но 11.11 Tronsmart готовы предложить наушники всем покупателям по привлекательной цене - всего 19,79 долларов США. Акция действует только один день.

Лучшие беспроводные наушники Tronsmart Apollo Bold с активным шумоподавлением

Еще одним интересным предложением в день распродаж станут наушники Apollo Bold с эффектом шумоподавления. Они были выпущены всего несколько месяцев назад и сразу полюбились пользователям по всему миру.

Apollo Bold - первые наушники, использующие флагманский чипсет Qualcomm QCC5124. Использование гибридной технологии ANC (активное шумоподавление с обратной связью и прямой обратной связью), а также снижение уровня шума до 35 дБ делают его конкурентоспособным с Apple AirPods pro и Sony WF-1000XM3.

Беспроводные наушники способны воспроизводить музыку на протяжении 10 часов без подзарядки. А настроить качественный звук поможет приложение с режимом эквалайзера, которое позволит слушать любимую музыку любого жанра в лучшем звучании.

Цена на наушники 11.11 составит всего 89.99 долларов.

Компактная колонка 360° звуком Tronsmart T6 Mini

Помимо наушников в распродаже Tronsmart будет представлена Компактная колонка T6 Mini. Примечательно, что колонки этого бренда вошли в пятерку лучших согласно отчету GFK (всемирное авторитетное исследовательское агентство).

Tronsmart T6 mini унаследовал дизайн, аналогичный бестселлеру T6. Круглая форма позволяет колонке обеспечить объемный звук на 360 градусов. Динамик размером с ладонь может выдавать мощность до 15 Вт и воспроизводить исключительно глубокие басы. Функция TWS обеспечивает потрясающий стереозвук.

Колонка T6 mini водонепроницаема и оснащена практичным шнурком, что позволяет брать аксессуар с собой куда угодно. Для любителей активного отдыха этот гаджет будет доступен $19.99 только 11.11.