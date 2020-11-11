У соседей поселились хостел, баня, детский сад!

Настоящий детский сад. Фото: Личный архив героя публикации

Многие помнят шуточный стишок Успенского: «Мама приходит с работы, мама снимает боты… Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет». Примерно в таких чувствах пребывала Ольга Маслова (реальные имя и фамилию героиня просила не называть из-за угроз в ее адрес), когда в октябре заглянула в свою трешку в новостройке подмосковного Реутова. Квартиру с «евроремонтом», как пишут в объявлениях, она в начале лета сдала в аренду паре с ребенком.

МЕБЕЛЬ ЛУЧШЕ УВЕЗИТЕ

- Таня и Максим со своим грудным малышом мне сразу понравились. Говорили, что жить будут как минимум пять лет. Татьяна уверяла, что муж служит в уголовном розыске и только-только подписал длительный контракт, - рассказала Ольга.

Договор с милейшей парой она заключила 17 июля.

- Татьяна попросила внести в документ, что она иногда будет заниматься репетиторством с детьми. Якобы принимать будет не больше одного ребенка в день. Я не была против, сама многодетная мама и понимаю, как в декрете нужны деньги.

Но как только документы подписали, начались проблемы.

- Сначала они попросили меня вывезти мебель: им некуда деть свою, которую они купили, снимая квартиру в Алтуфьеве. Мы с мужем пошли им навстречу.

Через неделю новый сюрприз.

- Таня позвонила и слезно попросила разрешения перекрасить стены. У нас был свежий ремонт. Но они обещали, что в конце срока аренды вернут былой цвет, и я согласилась, - вспоминает Ольга.

Как именно и зачем красили стены в ее квартире, Ольга узнала в октябре от соседей. Те стали замечать, что туда толпами ходят дети. Утром их приводят родители, вечером забирают.

- Одна из соседок прислала мне ссылку на Инстаграм детского сада «Smile Fish Реутов». Я посмотрела видео и чуть со стула не упала. Это была моя квартира, которую я едва узнала.

БЫЛО. Комната, какой ее сдали квартирантам. Фото: Личный архив героя публикации

НЕ КВАРТИРА, А ЗООПАРК

Женщина рванула в Реутов.

- Там были дети, за которыми присматривали два воспитателя. Они даже впускать меня не хотели: мол, кто вы вообще такая, - рассказала Ольга. - Но я вошла и глазам не поверила! Они изрисовали мне все стены: ежики, зайчики, слоники, постелили без моего ведома линолеум, сняли итальянские двери, разобрали встроенную мебель и установили 16 детских шкафчиков в прихожей), а кроваток я насчитала 12.

Ольга сразу позвонила Татьяне и ее мужу. Но те все общение перевели на своих юристов.

- Их адвокат ответила, что это лишь присмотр с уходом за детьми. Но одно дело, когда тебя по-человечески попросили при проживании в квартире принимать одного ребенка в неделю, а другое, когда тебе убили весь ремонт и сделали детсад. Пусть и называют это «присмотр и уход», суть не меняется, - возмущается женщина.

Так Ольга стала заложницей ситуации: выгнать квартиросъемщиков она, конечно, может, но кто заплатить за изрисованные стены, вернет встроенные шкафы и двери? Договориться не получается. Женщине пришлось нанять адвоката, они готовят иск в суд. А вот детский сад съезжать, похоже, и не собирается. Я заглянула в ту самую нехорошую квартиру. На вид она ничем не отличается от трех таких же на этаже. Из табличек только номер. Стучу.

- Добрый день, в детский сад можно ребенка устроить?

- Только по предварительной записи. Мы впускаем по спискам. Звоните в администрацию!

Вот это конспирация. Звоню.

- Да, мы работаем. Стоимость 35 тысяч рублей в месяц, это с питанием и английским языком, - рассказала администратор.

Захожу на их сайт - опа: кроме детсада в реутовской квартире, есть еще 27 филиалов в Москве и области! Интересно: все они тоже находятся в съемных квартирах и работают без лицензии? Проверки в этих садах уже ведут московский и подмосковный департаменты образования. «КП» следит за развитием событий.

СТАЛО. Она же после ремонта: настоящий детсад. Фото: Личный архив героя публикации

ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Общага для мигрантов

Валерий Маслов в декабре прошлого года сдал свою однокомнатную квартиру на улице Беговой в Москве девушке-студентке. Через месяц мужчина узнал, что его жилплощадь переоборудовали под хостел. В квартиру умудрились уместить 15 многоярусных кроватей. После обращения в полицию все демонтировали, но уголовное дело так и не возбудили.

Наш притончик гонит самогончик

А из трехкомнатной квартиры москвички Екатерины Ветровой этой весной сделали кальянную. Каждую ночь там собирались пьяные посетители, а за вход брали деньги. Уголовное дело возбудили по статье «организация притона». Но квартиросъемщик до сих пор в бегах.

«Веселая рыбка» вовсю рекламируется в соцсетях. Кроме Реутова, еще 27 филиалов. Фото: Instagram.com

ВОПРОС - РЕБРОМ

Советует риэлтор Даниил СУХАРИН: Как обезопасить свою жилплощадь?

- Когда человек сдает свое жилье в аренду, он всегда рискует. Никогда не соглашайтесь на устные договоренности. Обязательно заключите договор, он, кстати, и вас избавит от проблем с законом. Во-первых, уже предложение предоставить все свои данные и оформить отношения официально отпугнет потенциального нанимателя-афериста. Если вы произведете впечатление знающего, юридически грамотно человека, то, скорее всего, аферисты сразу утратят интерес к аренде вашей квартиры. Во-вторых, в договоре вы сможете четко прописать все права и обязанности своего жильца. Кому и как можно заселиться в квартиру, кроме самого нанимателя. Как часто вы будете проводить проверку помещения и имущества. Когда и в каком объеме наниматель должен производить оплату. А также любые другие условия, не противоречащие законодательству, которые вы согласуете с нанимателем (кстати, строчка про репетиторство, которую попросили внести квартиросъемщики, не на руку Ольге, хозяева детсада таким образом подстраховались на случай суда. - Ред.).

P.S. Вам может показаться, что героиня лукавит и что на самом деле она знала, на что подписывается. Но это не так. Я видела этот договор на аренду помещения, и он самый обычный, таких десятки в интернете. Арендатель обязуется использовать помещение только для проживания. Про услуги присмотра за детьми там нет ни слова, а уж тем более про работу частного детского сада.