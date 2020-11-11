Кому полагается квартира за счет государства?

Для стимулирования жилищного строительства в России до 2030 года предусмотрено более 1 трлн рублей финансирования.

Решение квартирного вопроса – без преувеличения! - ключевой национальный приоритет. Ежегодно объем строящегося жилья в стране увеличивается. В 2019 году он составил 82 млн кв. м., в 2018 году - 75,7 млн кв. м. Власти планируют, что каждый год пять миллионов россиян смогут рассчитывать на новые квартиры. Вариантов – масса. В том числе и бесплатные для льготных категорий населения.

Для стимулирования жилищного строительства в России до 2030 года предусмотрено более 1 трлн рублей финансирования из всех источников, включая внебюджетные. Однако соотношение возможностей бюджета и потребностей в жилье не позволяет решить масштабную проблему ни за год, ни даже за пять лет, что вынуждает определять приоритет в получении новых жилых площадей.

Минстрой России развивает государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Тем самым поддерживает в решении квартирного вопроса особо нуждающихся в жилье отдельных категорий граждан (подробнее о них расскажем ниже).

Поддержка социально уязвимых категорий граждан, помощь им со стороны государства в решении жилищного вопроса - один из приоритетов в работе Минстроя. Системная работа в этом направлении идет постоянно. Так, очень хорошо зарекомендовала себя программа поддержки молодых семей. С 2006 года поддержку получили 330 тысяч молодых семей. Это не только эффективная программа, но и стимул в решении демографической задачи. Как правило, получив поддержку, семья сразу вырастает. Ежегодно на субсидирование первого взноса только из федерального бюджета выделяем порядка пяти миллиардов рублей. Еще восемь миллиардов добавляют регионы. Это, конечно, недостаточно, но все зависит от возможностей бюджетов. Как отмечают в Минстрое России, как правило, когда этот вопрос выносится на правительственные площадки, эта программа получает поддержку и ежегодное финансирование.

Сегодня существует несколько механизмов поддержки этой программы: субсидии регионам, субвенции, предоставляемые из федерального бюджета на передачу федеральных полномочий и самая популярная - государственные жилищные сертификаты.

Эксперты отмечают ряд преимуществ жилищных сертификатов. В том числе возможность приобрести жилье без привязки к месту постоянного проживания, использовать деньги для покупки как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости, а также заключить договор долевого участия при строительстве многоквартирных жилых домов.

КТО ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ?

Молодые семьи

Как правило, молодежь не имеет финансовой возможности приобрести жилье без дополнительной помощи. Даже имея внушительный доход для получения ипотеки, они зачастую испытывают сложности при уплате первоначального взноса. Для решения этой проблемы государство выделяет субсидий на софинансирование региональных программ. Начиная с 2006 года поддержку по программе получили порядка 330 тыс. молодых семей. Новое жилье для них стало доступным благодаря 62 млрд. рублей федерального и 138 млрд. рублей бюджетов других уровней.

Молодым семьям предоставляют социальные выплаты на покупку квартиры в размере 30% от стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35% - для семей с детьми. Это субсидия, не кредит – ее не требуется возвращать.

На социальные выплаты молодым семьям в рамках данной программы ежегодно выделяется порядка 5 млрд рублей из федерального бюджета. Бюджеты регионов и муниципальных образований добавляют порядка 8 млрд рублей, благодаря чему каждый год социальные выплаты получает 15 тысяч молодых семей.

«Мы с мужем – молодые многодетные родители. Два сына и дочка – это уже большая компания, - рассказывает Виктория Киреева из Самары. - Дети растут очень быстро – быстрее, чем доходы. В начале года нам улыбнулась удача. За счет субсидий по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» мы получили хорошую финансовую поддержку и смогли въехать в новую просторную квартиру. Конечно, потребовался и дополнительный кредит, но без субсидии мы бы его себе позволить не смогли».

Семья Киреевых, участники программы, получившие государственную субсидию в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось около 42 тыс. семей инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. Их поддержка – один из основных социальных приоритетов деятельности Минстроя России. Ежегодно за счет госфинансирования порядка 2,2 тыс. семей из этой категории получают субсидии для решения жилищного вопроса.

«30 октября я наконец-таки стала собственником отдельной квартиры, - делится радостью Вероника Селезнева из Люберец. - Субсидия государства позволила мне внести первоначальный взнос и купить в кредит квартиру-«вторичку». Очередь на получение субсидии казалась, конечно, бесконечной, но она движется, и я тому пример. Для меня, как для инвалида по зрению, критериев выбора жилья было много: только в пешей доступности от общественного транспорта, в непосредственной близости от Москвы, с хорошей освещенностью придомовой территории... Я рада, что все в итоге сложилось и теперь можно подумать о приятных хлопотах по созданию домашнего уюта».

Вероника Селезнева, участник программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами".

Ветераны Великой Отечественной войны

К ветеранам Великой Отечественной войны в нашей стране относятся с особым уважением и почетом.

Начиная с 2008 года порядка 300 тыс. ветеранов, участников и инвалидов войны, блокадников, получили новые квартиры. На эти цели из федерального бюджета выделено более 322 млрд. руб. В октябре 2020 года эту сумму дополнили 1,4 млрд. рублей. Это значит, что еще 767 ветеранов решат жилищный вопрос.

Переселение из аварийного жилья

Сегодня в России в аварийном жилье проживает 1,13 млн человек. С 2008 по 2018 годы расселено более 1 млн человек, а до 2025 года в планах обеспечить новым жильем еще 630 тыс. При этом в некоторых регионах готовы решить проблему досрочно, и государство поддерживает рублем такие инициативы.

Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера

Жилищные субсидии предусмотрены и для выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В начале 2020 года на учете для переселения из этих регионов стояло порядка 188 тысяч семей. Из них чуть менее 17 тысяч - семьи инвалидов (имеют первоочередное право на субсидии).

Ежегодно для решения жилищных вопросов переселенцев предусмотрено 5 млрд. рублей. В 2020 году за счет этих средств жилье смогут получить 2,27 тысяч семей. Для полного переселения всех нуждающихся в жилье этой категории граждан в 2021 – 2024 годах необходимо обеспечить жильем 185,6 тыс. семей, а это потребует порядка 457,1 млрд. рублей.

Военнослужащие

А точнее, военнослужащие, сотрудники внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы и приравненные к ним лица. Им выдают государственные жилищные сертификаты. Сегодня на них претендует 76,62 тыс. семей. В рамках федерального бюджета 2021-2024 годов планируется обеспечить жильем 1,48 тыс. военнослужащих.

Решение жилищного вопроса для каждого, попавшего в одну из перечисленных категорий граждан – это шаг к комплексному развитию страны в целом, ее социального и экономического потенциала. Поэтому даже в сложных экономических условиях появляются новые возможности, дополнительные инструменты стимулирования, и даже средства, которые помогают еще на шаг приблизить решение этой масштабной социальной задачи.