Выбирай и проверяй: 5 правил покупки качественных продуктов

Правильный выбор продуктов на пользу не только нашему здоровью, но и кошельку. Скажем, если замороженная рыба или курица будет качественной, то при разморозке половина веса не окажется водой. А грамотно выбранные овощи не придется выбрасывать или срезать наполовину, а то и на две трети, чтобы избавиться от гнили. Список главных правил, которые важно знать и соблюдать при покупке продуктов, по просьбе «КП» составили эксперты Роспотребнадзора.

1 Покупайте овощи и фрукты только в магазинах, павильонах и на сельскохозяйственных рынках. Выбирайте плоды и корнеплоды без повреждений, однородного цвета. Обратите внимание на признаки несвежих овощей и фруктов. Это неупругие хвостики у помидоров и огурцов, мягкие плоды, желтые и зеленые вкрапления на картофеле и моркови.

2 Выбирая мясо, оцените его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах. Свежее мясо качественное, если у него такие признаки: тонкая сухая корочка бледно-красного цвета; запах свежий, естественный, без химии и признаков гнили; ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается.

3 Присматривайтесь к упаковке замороженной рыбы. Производитель должен указывать, сколько весит рыба без глазури. Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый оттенок и темные пятна, потерявшая форму рыба - лучший показатель того, что она была неоднократно разморожена и заморожена вновь.

4 Покупая полутвердный сыр, обращайте внимание, чтобы его корка была ровной, тонкой, без повреждений, покрытая полимерной пленкой. Толстоватый подкорковый слой не допускается. Запах сырный, сладковато-пряный либо слегка кисловатый. Цвет от белого до светло-желтого, ровный по всей массе. Предпочтительнее выбирать сыр в фабричной упаковке.

5 Выбирая шоколад, имейте в виду, что его категория определяется процентным содержанием какао. Чем больше процент, тем шоколад лучше. Натуральным шоколадом можно назвать только тот, который содержит какао-масло, а не другие заменители. Качественный шоколад отличает сухой хруст при разламывании. Кусочек такого шоколада легко тает во рту, потому что температура плавления какао-масла составляет 32 градуса, чуть ниже нормальной температуры человеческого тела.

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