Сведите диабет на нет!

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Сдать бесплатный анализ на риск развития диабета можно с 13 по 15 ноября в Центре Молекулярной Диагностики (CMD).

Это должно касаться всех, поскольку число людей с диабетом во всем мире растет, причем очень быстрыми темпами. По данным Международной диабетической федерации (IDF), сегодня это заболевание развивается у каждого одиннадцатого человека в мире. Ситуация осложняется еще и тем, что половина из них не подозревает о своем диагнозе. По данным ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности на планете.

К сожалению, Россия не более благополучна в этом отношении, чем другие страны. Так, в результате специального исследования, проводимого недавно «Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии» МЗ РФ, в которое были вовлечены 26 тысяч гуляющих по улице людей, было выявлено 5% диабетиков, и каждый второй из них не знал, что у него есть это страшное заболевание. А предиабет, то есть состояние, предшествующее диабету второго типа, обнаружился у 20% населения. Здесь картина почти такая же: только один из десяти знал, чем болен.

И если сахарный диабет первого типа – заболевание генетическое, то диабет второго типа - «болезнь цивилизации». Она является результатом образа жизни.

При этом отечественная система здравоохранения так организована, что грозную патологию может выявить даже простая диспансеризация, проверяющая уровень глюкозы в крови, а также рост, вес и их пропорции. Как говорится, «медсестры меняют ситуацию». Кстати, именно под таким девизом проводит 14 ноября Международная диабетическая федерация (IDF).

Кроме того, существуют эффективные методы профилактики и контроля над болезнью. Чем раньше будет диагностирован сахарный диабет, тем лучше прогноз течения заболевания и сохранения качества жизни пациента.

Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2 типа позволяет снизить риск развития этого заболевания и избежать тяжелых осложнений.

Именно этой задаче посвящена актуальная акция Роспотребнадзора «Диабет: знаю, контролирую, живу».

С 6 ноября на сайте cmd-online.ru можно пройти простой тест, который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета 2 типа. Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечивает 100% (стопроцентную) скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Пройти бесплатное исследование можно во всех медицинских центрах молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.