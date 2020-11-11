Геннадий Онищенко: Уверен - наши миротворцы в Карабахе надежно защищены и от коронавируса, и от других инфекций

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, насколько мне известно, вам приходилось бывать в Карабахе в самые драматические моменты...

- Да, в 1989-м. Обстановка тогда там была не такая ужасная, как сейчас, и не такая трагическая... Но уже начались волнения, столкновения армян и азербайджанцев. Между ними встали наши солдаты-срочники.

А я туда выезжал - потому что в воинской части произошла вспышка гепатита А.

- Вы должность тогда какую занимали?

- Я был заместитель начальника Главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР.

- А почему тогда там возникла вспышка гепатита?

- Потому что не соблюдались элементарные санитарные нормы. Канализацию спускали прямо в реку, где ребята мыли бэтээры, сами там купались. Вот и заразились.

Сейчас кишечных инфекций там быть не должно, потому что в Карабахе, в Степанакерте, водовод хоть из поверхностного источника подпитывается, но там еще в советское время были построены добротные очистные сооружения.

- Вы прямо в таких деталях знакомы с обстановкой...

- А как же! Очистные - как раз на территории Шушинского района. Мы по ночам там дежурили.

- Зачем?

- Водовод - протяженностью 7 километров - там идёт от водоема до города, где и очистные сооружения, и установка по хлорированию. Так вот - по ночам мы дежурили, охраняли этот водовод, отлавливали тех, кто специально привозил туда лафеты с каким-нибудь навозом и выгружал его прямо где-нибудь рядом с водозаборной трубой...

А вспышку гепатита нам тогда удалось погасить за две недели.

- Сейчас наши миротворцы в Карабах заходят... Что их ждет, я имею в виду - в эпидемиологическом плане? Пока шли бои - больше месяца, - никто же там маски особо не носил. Судя по телевизионным репортажам...

- Смотря где наши военнослужащие будут дислоцироваться.

А потом - это уже другие ребята, другая армия. У них, думаю, питание будет отдельное, вода - гарантированная.

Сегодня там, в принципе, эпидситуация не может быть какой-то чрезвычайной. Коронавирус только...

- Вот и я об этом.

- Там они разберутся. Думаю, что опыт такого рода операций уже накоплен.

Не забывайте, что у нас были потом две чеченских войны, где тоже участвовали воинские подразделения, занимались наведением порядка, обеспечением жизнедеятельности.

В данном случае перед нашими военными не стоит задача восстанавливать разрушенные объекты в населённых пунктах. Главное – предотвратить военные действия.

- Не допустить их.

- А потом - и опыт Сирии у наших военных сегодня накоплен. А Сирия, с точки зрения эпидосложнений - более опасная страна.

- Я был на нашей военной базе Хмеймим, когда в Сирии ещё велись военные действия - мы летали туда вместе с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой. Там были очень жесткие санитарные правила, которые четко соблюдались. А как будет в Карабахе?

- Армения - член ОДКБ, и, разумеется, с самого начала боевых действий в Карабахе обсуждались разные варианты влияния на события, которые там разворачивались.

Не надо забывать, что у нас там - в Армении - постоянно находится наша военная база. И казармы там, и медицинская часть. И наши военные медики наверняка владеют ситуацией по эпидобстановке на территории этого региона, всего Закавказья.

- То есть сейчас у вас нет серьезных опасений, что наш контингент там будет подвержен инфекции, коронавирусу?

- Нет, конечно.

Я точно не знаю, какая там в данный момент обстановка, но, если что-то могло быть серьёзное, солдат и офицеров обязательно привили и от гепатита, и от других хворей. От гриппа их тоже наверняка привили. В таких случаях всегда существует пакет необходимых санитарных мер...

Да и разведка, которую мы называем санитарно-эпидемиологической, тоже уже поработала.

Уверен - наши миротворцы в Карабахе надежно защищены и от коронавируса, и от других инфекций.

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