В Армении создается «Комитет национального спасения»: чего требуют люди

Cитуация в Ереване развивается самым ожидаемым образом Фото: REUTERS

Для премьера Армении Пашиняна ситуация в Ереване развивается самым ожидаемым образом. После столкновений с полицией у Оперного театра, протестующие колонной пошли на парламент с уже готовым решением. Как заявил на митинге у площади Свободы представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, уже 17 оппозиционных движений Армении решили создать "Комитет национального спасения" и потребовали формирования временного правительства.

- Мы сегодня создаем "Комитет национального спасения". Пашинян должен уйти в отставку, после этого сформируем временное правительство, - заявил Сагателян.

Наконец становится ясно, как оппозиция в Армении намерена спасти Карабах. Если вчера горячие армянские головы призывали к продолжению войны (над чем осторожно иронизировал в соцсетях скрывающийся от народного гнева Пашинян, мол, на смену бойцам на фронте почему-то не было достаточно подкреплений), то теперь планы скромнее.

Ереван охватили протесты Фото: REUTERS

Так, например, лидер оппозиционной партии «Айреник» («Родина») Артур Ванецян надеется, что Армения сможет добиться изменения условий соглашения о прекращении огня в Карабахе.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы хотя бы попытаться улучшить эту позорную договоренность, - заявил Ванецян. - Уверен, что это произойдет. Поэтому я призываю депутатов правящей фракции премьера Пашиняна не цепляться за власть, а уйти. И передать власть людям, которые смогут обеспечить хоть какой-то положительный результат в этой сложной ситуации.

А пока армянская власть буквально держится на штыках верных ей силовиков, которые, видимо, как никто понимают масштабы поражения на фронте.

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