Вопреки запрету властей в Варшаве прошел марш ультраправых

В марше принимает участие несколько тысяч человек Фото: REUTERS

В столице Польши, Варшаве прошел Марш независимости. Ежегодную акцию организуют польские ультраправые и националистические организации.

В этом году проведение марша было запрещено, поскольку подобного рода массовое шествие подпадает под ограничения и входит в список мероприятий, которые запрещено проводить из-за эпидемии коронавируса. Организаторы марша пытались оспорить это решение в суде, но судьи согласились с доводами властей.

В марше принимает участие несколько тысяч человек. Они взрывают петарды и скандируют лозунги «Слава независимой Польше» и «Слава национальной Польше».

Полицейские попытались остановить несанкционированное шествие, но встретили ожесточенное сопротивление. Силы правопорядка вынуждены были применить слезоточивый газ.

В прошлые годы акция собрала до 50 тыс. участников.

Планировалось, что в этом году для соблюдения карантинных норм марш пройдет на колесах – только на автомобилях и мотоциклах. Поэтому среди участников сегодня было много байкеров.