В честь 75-летия ООН в Казахстане открыли «Аллею Мира»

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На днях в Ботаническом саду Алматы состоялась торжественная церемония посадки деревьев в рамках экологического проекта «Аллея Мира». Акция была посвящена 75-летию Организации Объединённых Наций, в ней приняли участие более 40 представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Алматы. По словам главы представительства Министерства иностранных дел в Алматы Ерлана Искакова, инициатором создания «Аллеи Мира» выступило общественное объединение «Дипломатический клуб Алматы», при поддержке внешнеполитического ведомства страны. Проект реализован благодаря активной поддержке со стороны руководства Главного ботанического сада, регионального проекта Всемирной продовольственной организации и Глобального экологического фонда «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах в Центральной Азии и Турции».

В интересах глобальной безопасности

75-летию Организации Объединённых Наций были посвящены общеполитические дебаты Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября. Выступая на дебатах в режиме online, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил «внимательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из них Казахстан готов разместить на своей территории».

Кроме того, президент Казахстана предложил учредить организацию, контролирующую вопросы биобезопасности на международном уровне.

«В свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием, - сказал Токаев. - Казахстан предлагает учредить подотчётный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года».

Республика Казахстан последовательно проводит курс на выстраивание экологически чистого мира, свободного от ядерной и биологической угрозы. Одним из первых шагов, принесших мировое признание первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, стал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. К моменту распада Советского Союза Казахстан входил в четвёрку стран, обладавших крупнейшими ядерными арсеналами. Благодаря политической воле Назарбаева республика выступила с инициативой отказа от оружия массового уничтожения.

Это вызвало широкий резонанс в международном сообществе, некоторые страны закрыли свои ядерные полигоны, следуя примеру Казахстана. Были прекращены испытания на российском полигоне на Новой Земле, на американском – в Неваде, на французском – в Тихом океане, на китайском – в Лобноре. В 2006 году по инициативе первого президента Казахстана в Семипалатинске (сегодня этот город называется Семей) был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, в память об этом событии 29 августа во всем мире отмечается Международный день действий против ядерных испытаний.

«Эффективное взаимодействие и реагирование на угрозы»

Укрепление биологической безопасности является ещё одним из приоритетов. В мае нынешнего года в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года разработать Закон о биологической безопасности страны. По его мнению, система биобезопасности должна работать на базе современных стандартов и обеспечивать «эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы».

В силу геологических и климатических особенностей Казахстана на значительной части его территории периодически возникали природные очаги чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы и других опасных инфекционных заболеваний. За последнее столетие в стране было зарегистрировано 123 эпидемических очагов чумы. По словам главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина, близкая ситуация - у всех соседей, причём «активация природных очагов происходит под воздействием различных факторов, в том числе климатических и антропогенных».

В советское время методическим центром противочумной службы всей Центральной Азии был Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт (СНИПЧИ), основанный в Алма-Ате в 1948 году. Советская школа вирусологии была признана одной из лучших на планете. Со временем на месте СНИПЧИ был открыт Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева (ННЦООИ). В Казахстане создана отечественная школа вирусологии, появилась плеяда выдающихся учёных-биологов. В настоящий момент научный потенциал страны в сфере биологической безопасности и биотехнологии представляют 12 научных организаций, ими выпущено 68 вакцин против особо опасных заболеваний, разработано 52 видов биологических препаратов. Однако останавливаться на этом нельзя. По словам заместителя премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова, «требуется в кратчайшие сроки определить потребность кадров в сфере биобезопасности, актуализировать учебные программы с учётом нынешних требований, а также пересмотреть направления и тематики научных исследований с усилением их практической значимости». Кроме того, для законодательного регулирования вопросов биобезопасности нужен соответствующий закон.

Сегодня в республике разрабатываются международные программы, ставящие целью оперативное реагирование на вспышки болезней, биологическую защиту, полевую эпидемиологию. Реализованы проекты Евросоюза, Международного научно-технического центра, Министерства иностранных дел и торговли Канады, программы повышения квалификации специалистов в области биологической и медицинской безопасности Министерства иностранных дел Германии и др. Международное агентство по биологической безопасности, о котором говорил Касым-Жомарт Токаев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, станет одним из звеньев этой цепи.

Инициативу президента Казахстана комментирует, эколог, бывший депутат Государственной Думы России Максим Шингаркин:

«Большая часть международных институтов, связанных, в первую очередь, с военным балансом, со сдерживанием, расположены в Европе. Это результаты II Мировой войны. Инициатива президента Казахстана о создании системы международной биологической безопасности – это, одновременно, и предложение перемещать центры компетенции из Старой Европы в новые точки планеты.

Казахстан – центр Евразийского материка. Это Центральная Азия. Это страна, через которую Россия взаимодействует с южными соседями, как и Европа. Размещение на территории Республики Казахстан международного института, связанного с биологической безопасностью, не просто современно и логично. Было бы правильным, если бы и Старая Европа, и развивающиеся государства поддержали эту инициативу. Сегодня вопросы биологической безопасности стали глобальными. И Нур-Султан, и Алматы могли бы стать мировыми столицами в области биологической безопасности».