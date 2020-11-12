Ученые: Ополаскиватели способны разрушать вирус, вызывающий COVID-19, на 99,9 процентов

Прошел почти год с тех пор, как мир узнал о коронавирусе. В декабре 2019-го в китайском Ухане была зафиксирована вспышка заболеваемости новой, неизвестной болезнью.

Штамм вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, оказался настолько активен, что стремительно проник на все континенты и в самые отдаленные уголки земного шара.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 ноября в мире зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов. Маски и перчатки, социальная дистанция и работа на «удаленке» - все это стало нашей новой реальностью.

Уроки пандемии

На борьбу с пандемией брошены все силы: на передовой сражаются врачи, самые разные специалисты трудятся над созданием вакцины от болезни, а ученые регулярно проводят новые исследования, отыскивая брешь в защите «короны».

До окончательной победы над болезнью еще далеко, но уже сейчас можно сказать, что элементарные средства защиты, которые доступны каждому, способны прийти на помощь человеку.

В копилку полезных привычек (надевать маску и перчатки, регулярно мыть рук, не трогать лицо), которые являются фундаментом в борьбе с вирусом, можно отнести еще одно правило – регулярно использовать ополаскиватели для полости рта. Оказалось, что средства, в состав которых входит СРС (CetylPyridinium Chloride – цетилпиридиния хлорид), способны подавить активность штамма вируса SARS-CoV-2. Того самого, который вызывает COVID-19.

Исследование было проведено компанией Unilever на примере ополаскивателя «Лесной бальзам», в рецептуре которого имеется СРС. В лаборатории наращивали количество вирусных частиц, после чего воздействовали на них ополаскивателем в течении 30 сек. Время выбрано не случайно, именно столько должно длится стандартное полоскание, чтобы снизить риск развития кариеса и проблем с деснами.

Предварительные выводы, сделанные исследователями, позволяют говорить, что содержание СРС в концентрации 0,07% подавляет активность вируса SARS-CoV-2 на 99,9%. Положительный эффект достигается за счет цетилпиридиния хлорида – антимикробного компонента широкого спектра действия. Вещество активно применяется в стоматологии и обладает антибактериальным и антивирусными свойствами.

Если говорить простыми словами, то привычный каждому ополаскиватель потенциально может стать дополнительной защитой, помогающей сдерживать передачу коронавируса.

- Важно помнить, что ополаскиватель не является лекарственным средством, но результаты нашего исследования очень многообещающие, и, учитывая критическую стадию пандемии, мы считаем важным поделиться ими, чтобы общественность была осведомлена о потенциальных преимуществах ополаскивателей для полости рта, содержащих CPC, наряду с другими мерами гигиены, - отметила важность Гульнара Ахметова, кандидат химических наук, руководитель отдела исследований и разработок категории косметической продукции Unilever в России, Украине и Беларуси.

Это исследование стало вторым из целой серии тестов, направленных на подтверждение положительного результата от применения СРС в борьбе с штаммом вируса SARS-CoV-2.

- Результаты данных изысканий являются серьезным шагом на пути к ограничению распространения вируса. Пока выводы предварительные, впереди ряд не менее серьезных исследований. Тем не менее, люди могут уже сейчас задуматься о целесообразности использования ополаскивателя для полости рта с содержанием CPC в повседневном уходе, - заключила Гульнара Ахметова.

Учитывая ситуацию с бессимптомными носителями заболевания, данная мера гигиены приобретает большую актуальность. До конца 2020 года производитель обещает увеличить концентрацию СРС до 0,07% во всех своих ополаскивателях. В настоящее время указанный состав имеется в трех наименованиях бренда.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Никифоров, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова

- Мы знаем, что вирус передается от человека к человеку при дыхании. Я должен чихнуть и кашлянуть, вы должны вдохнуть. Это общеизвестный факт. Касательно коронавируса, оказалось, что он может жить в кишечнике. Напрямую, кроме как через рот, попасть туда нельзя, значит он находит в организме комфортную среду обитания, где размножается. Такой средой являются клетки полости рта и протоков слюнных желез, рецепторы которых чувствительны к вирусу. Проникая во внутрь, вирус начинает размножаться. А во время кашля больного человека происходит распространение вируса во вне, заражая окружающих. Механизм ясен.

Полезно? – Полезно. Ответственно? – Ответственно. Маски и скафандры хорошо, но почему бы не добавить еще такую меру? Это безобидная, но очень актуальная помощь.

Тимур Пестерев, врач-эпидемиолог

К сожалению, у человека множество "посадочных площадок", уязвимых для коронавируса: слизистые глаз, носа, ротовой полости. Ношение средств индивидуальной защиты, использование антисептика помогают нам в какой-то степени снизить угрозу инфицирования, но в этом случае лучше работать по всем фронтам.

Исследование очень интересно, хотя бы тем, что ответ оказался на поверхности. СРС безвреден, если применять его согласно инструкциям на упаковке, его концентрация в ополаскивателе для полости рта минимальна.

Грубо говоря, аналогичного действия можно добиться, если полоскать рот 70 процентным спиртом, но мы понимаем, что сделать это невозможно. Попробуйте продержать спирт во рту 30 секунд? Ожоги вам обеспечены, а в случае с СРС мы имеет минимальную концентрацию, всего 0,07% и впечатляющий эффект.

Данное аммониевое соединение давно применяется в медицине и косметических средствах.