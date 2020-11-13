«Неинфекционная эпидемия»: поможет ли отказ от сахара против диабета

Фото: Shutterstock

За счет своего названия сахарный диабет напрямую ассоциируется со сладкими белыми кристаллами. Отсюда идет мнение о том, что полный отказ от сахара способен сделать человека неуязвимым к диабету любого типа. Мы расскажем, заслуженно ли «белая смерть» получила свое прозвище.

Почему диабет – сахарный

Сахарный диабет – группа заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы из-за нехватки инсулина. Глюкоза – основной и универсальный источник энергии для всего организма, а ее обмен регулирует инсулин. Почти все ткани и органы способны перерабатывать глюкозу только в присутствии инсулина

Глюкоза является сахаром в химическом смысле этого слова, а точнее – моносахаридом. В свою очередь, сахара – другое название низкомолекулярных углеводов: моносахаридов, дисахаридов и олигосахаридов. Именно поэтому диабет называется сахарным.

Есть два основных типа сахарного диабета. При первом типе организм совсем не вырабатывает инсулин. При сахарном диабете 2-го типа инсулин есть, но организм использует его неэффективно из-за нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Если говорить про общие последствия, то со временем диабет может приводить к поражению сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов. Помимо этого, у взрослых людей с диабетом в 2-3 раза выше риск развития инфаркта и инсульта. Диабет – одна из основных причин почечной недостаточности.

О масштабе проблемы расскажут цифры. В России официально зарегистрировано 4 584 575 случаев диабета, из них 4 238 505 – диабет 2-го типа, 256 202 – 1-го типа, 89 870 – другие типы сахарного диабета.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество людей, страдающих диабетом, возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Это дает повод экспертам ВОЗ говорить о глобальной эпидемии диабета.

При чем тут сахар

Проблема кроется не в самом сахаре – как мы выяснили выше, организм не сможет работать без глюкозы, которую он получает не только из привычных нам белых кристаллов. Основные причины: малоподвижный образ жизни и неправильное питание, ведущие к ожирению и связанными с ним рисками.

Большинство людей с сахарным диабетом 2-го типа страдают от ожирения. К тому же, ожирение само по себе увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа – например, у детей риск выше в 4 раза.

Здесь и кроется ответ на вопрос «поможет ли отказ от сахара против диабета?». Дело в том, что потребление сахара в России превышает норму почти в полтора раза. В 2018 году, по данным Минсельхоза, каждый россиянин съедал 108 грамм сахара в день. Норма, рекомендованная Минздравом – 24 килограмма в год, или 65 грамм в день – 13 чайных ложек.

У ВОЗ другой подход – она рекомендует сократить ежедневное потребление свободных сахаров до 10% от общих потребленных калорий. Есть вариант, который еще полезнее для здоровья – сокращение до 5% в день.

Возьмем случай, когда человек потребляет 2000 калорий в день – в «легком» варианте ВОЗ сахар должен занимать здесь максимум 200 калорий – 50 грамм сахара. В «жестком» варианте – 100 калорий, или 25 грамм. Кроме исключительных случаев, такие дозы сахара не нанесут никакого вреда здоровью.

Другое дело – мощные дозы сладкого на постоянной основе. В этом случае легко не только превысить норму по сахару, но и свою норму по калориям. Как известно, ежедневный избыток калорий – прямой путь к ожирению и к связанными с ним рисками.

Как незаметно превысить норму сахара

Сахар содержится практически во всех продуктах, но самую «ударную» дозу можно найти в напитках, сладкой выпечке и кондитерских изделиях.

Например, в среднестатистической 0,5 бутылке сладкой газировки содержится 50 грамм сахара, в 100-граммовой шоколадной плитке с 56%-процентным содержанием какао – 40 грамм, в карамельных конфетах – почти 70 грамм на 100 грамм продукта.

Тем не менее, полностью отказаться от сахара практически невозможно – он содержится во многих привычных продуктах. Для примера на 100 грамм продукта – 3,6 грамм сахара содержится в обезжиренном твороге, 22 грамма в кетчупе, 7 грамм в грейпфруте, 5 грамм в обычном хлебе.

Контроль над диабетом

Правила профилактики диабета 2-го типа относительно просты. Нужно поддерживать здоровую массу тела и не забывать про регулярную физическую активность – хотя бы по 30 минут в день. Заниматься «про запас» не стоит – небольшие, но регулярные упражнения или простая прогулка намного лучше, чем интенсивная двухчасовая тренировка раз в неделю.

Помимо этого, необходимо придерживаться здорового питания и уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров до нормы. Нужно бросить употребление табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика, раннее выявление и контроль – основы борьбы с диабетом любого типа на любом этапе. У Лаборатории «Гемотест» есть готовое решение – до 31 декабря на комплексы анализов для профилактики преддиабета, раннего выявления и контроля сахарного диабета действует скидка до 50%.

Также на странице акции можно пройти онлайн-тест, который поможет оценить 10-летний риск развития сахарного диабета 2 типа.

Для проведения анализа возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.