Эксперт рассказал о просьбах россиян перестать нагнетать негатив из-за коронавируса

Россияне хотят, чтобы власти снизили градус общественного напряжения из-за ситуации с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как в регионах работает система здравоохранения во время пандемии , когда коронавирус выйдет на плато, и чего ждут граждане от властей. Во вторник это обсуждали на круглом столе в ТАСС.

Россияне хотят, чтобы власти снизили градус общественного напряжения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсомар» Виктор Потуремский. Аналитика показывает, что люди устали от негатива, хотя они все чаще сталкиваются со случаями заболевания COVID-19 среди своего окружения. Но если раньше людей в целом интересовала информация о специфике коронавируса, то сейчас основные запросы в поисковиках связаны с методами лечения болезни и наличием в аптеках лекарств.

- Главные запросы к власти: это ситуация в здравоохранении, образовании и экономики. У россиян страх экономических потерь по-прежнему выше страха заболеть, - рассказал Виктор Потуремский.

Не случайно, большинство регионов стараются избежать жестких карантинных ограничений, ведь это неизбежно ударит по кошельку людей. Так, зампредседателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук рассказал, что власти не допускают введения в регионе полного локдауна, хотя там и наблюдается двойной рост заболевших.

- Мы считаем, что контролируем ситуацию, у нас есть достаточный запас коечного фонда, - отметил Владимир Ющук.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына рассказала о применяемых в регионах ноу-хау в период пандемии. Так, в Туле создается виртуальный госпиталь, который собирает данные о заболевших и обрабатывает их в режиме онлайн, а в Бурятии возрождаются «ковидные» такси.

- Выявляй, изолируй и лечи! Другого варианта разорвать пути передачи инфекции — нет, - напомнил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом посоветовал губернаторам уделять больше внимания психологической поддержке людей в пандемию.

- Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку, - отметил Александр Горелов.

Эксперты говорят: точно спрогнозировать выход вируса на плато невозможно. О стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточный прирост числа заболевших будет примерно равным, а коэффициент распространения инфекции - не превышать 1.

- Более детальный прогноз давать сложно, так как это новая инфекция и на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных. В разных регионах пик не будет одновременным. Очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер, - пояснил Александр Горелов.

Он также рассказал, что в России коронавирусом переболело около 1,3% населения. Наибольшее количество заболевших — это люди в возрасте от 18 до 40 лет без тяжелого течения болезни.

- Говорить о какой-то приостановке развития эпидпроцесса не представляется возможным, мы переживаем фазу роста. Мутация закрепляется, но на самом деле не более 1% генома мутировало в настоящий момент, - сказал Горелов.

Одна из возможностей остановить пандемию — вакцинация.

- Эпидпроцесс может остановиться, когда 30% населения имеет антитела. Сезонным он становится, когда 60-70% населения имеют антитела, - отметил эпидемиолог.

Специалисты вот-вот ожидают сезонного подъема уровня заболеваемости гриппом.

- На этой неделе 40% регионов перешагнули эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями. Завершающаяся вакцинация от гриппа должна привести к тому, чтобы COVID и грипп не наслоились друг на друга в декабре, январе. В этом году придет три новых штамма гриппа, которые учтены вакциной. Но ситуация предстоит непростая, - пояснил Александр Горелов.

По оптимистичному прогнозу, массовое производство вакцин от коронавируса будет налажено в начале следующего года, и вакцинирование может сформировать популяционный иммунитет к весне - началу лета 2021 года.

- Вакцинных препаратов должно было много. Невозможно одной вакциной вакцинировать и детей, и взрослых, и лиц 65+. Нужно давать врачам возможность выбора. Оценив те или иные показания для вакцин, мы выявим и противопоказания, - отметил Александр Горелов.

Напомним, в России уже прошли регистрацию две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые являются разработками российских ученых. До конца года может быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная центром им. Чумакова Российской Академии наук.