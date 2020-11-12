Чемпион-легкоатлет о смещении "молодежного порога" с 30 до 35 лет: Молодость? Да у меня коленки как у 70-летнего атрозника!

Сергей Шубенков Фото: Олег УКЛАДОВ

Единственный среди наших легкоатлетов за последние много лет чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами не без удивления узнал, что в нижней палате российского парламента решили сдвинуть "молодежный порог" с 30 до 35 лет.

- Сергей, вы чемпион, парень подтянутый, чувствуете себя моложе своих 30 лет?

- Я вообще не знал, когда у нас порог молодости! Я то думал что молодежь — это лет до 40. А что, вроде люди в самом расцвете сил. Но вообще в 25 лет человек заканчивает свое формирование.

- Почему к 25 годам?

- К 25 годам человек полюбил, и взгляды на жизнь сформировал. И привычки, и пристрастия — которые на всю оставшуюся жизнь остаются.

- У вас так?

- Да и у тренера моего так. Мой тренер как слушал в 25 лет Эй Си Ди Си и «Пинк Флойд» — так сейчас и слушает. Ну и я как слушал 20-летним тяжелый рок - так и сейчас, в 30, его слушаю. Привычки в деталях разве что могут чуть измениться. Но глобально в жизни - уже ни-че-го не поменяется. Хотя мне со стороны говорят, что я з 10 лет изменился сильно.

- Мечты меняются — одни сбываются, другие — нет...

- Рубежи прежними остались — мне осталось выиграть Олимпийские игры в Токио. При том сложности в нашем спорте тянутся лет пять. Но я не вижу повода снимать задачи, которые не выполнил.

- Вас тут пацан из-за океана обошел...

- Американец, который выиграл у меня забег на чемпионате мира в финале 2019 года — вообще молодой, ему 21 год. Я вспомнил себя в 21 год. У этого американца Холловея, - у него те же устремления, что у меня. Я вспомнил себя в возрасте Гранта — я так же хотел достичь максимума в профессиональном спорте. Он рассказывал, как его поддерживала семья. Он такой же, как я.

- Какие требования к себе предъявляете, как форму поддерживаете?

- Никаких требования для себя оттого, что я внезапно «стал молодежью» у меня нет. Ко мне выражение «поддерживает форму» вообще не относится. Профессиональные нагрузки каждый день вредны. Они, скорее, старят , чем молодят. Для меня так точно. Артроз в коленях такой - на уровне 70 лет! Я сейчас на курорте в Белокурихе, на Алтае, как раз себя в порядок привожу....

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