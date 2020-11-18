Всем выйти из сумрака!

Многие автомобилисты и рады бы пропустить пешеходов, но тех часто едва видно на зебре. Автор фото: Антон КАРДАШОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Мы не шутим! Уж какие тут шутки, когда речь идет о человеческих жизнях. По данным статистики аварийности, более четверти всех ДТП - наезды на пешеходов. Каждый десятый случай - со смертельным исходом. Число жертв по итогам 10 месяцев этого года - 3371 человек. И 2298 из них погибли в темное время суток. Стоит заметить, что половину этого периода непогода и короткий световой день влияли на безопасность дорожного движения куда больше коронавируса. А на подходе уже новая зима. С поздними рассветами, ранними сумерками и непременными темными одеждами. Сумеречная гардеробная палитра - верный атрибут сезона. Вернее, чем снег или гололед. Одни руководствуются стилистическими предпочтениями, другие - соображениями практичности. Про безопасность в приложении к собственному гардеробу, кажется, не думает никто. Люди в черном выходят из своих домов и растворяются в темноте. Кто-то остается в ней навсегда…

Гори-гори ясно...

Разумеется, рост аварийности в сезон «длинных ночей» не сводится к гардеробной проблеме. Главная причина - это все-таки недостаточность освещения на отдельных участках дорог, а кое-где - полное его отсутствие. Света местами не хватает даже на улицах крупных и средних российских городов. Есть регионы, где обязательное освещение на дорогах в пределах населенных пунктов просто отсутствует. Ликвидация этой проблемы - одна из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И она решается. Сети наружного освещения прирастают сотнями километров, вводятся интеллектуальные системы, способные регулировать работу фонарей в зависимости от времени дня, погодных условий и даже интенсивности движения. Прогностически современное качественное освещение снизит аварийность еще на 20 - 30%, а смертность на дорогах - вполовину. Но, во-первых, до светлого - в прямом и переносном смысле - будущего надо еще дожить. А во-вторых, мероприятия, которые проводит государство, никак не отменяют мер по обеспечению личной безопасности в темное время суток, к каковым Госавтоинспекция относит соблюдение ПДД и использование световозвращателей в сезонной одежде пешеходов.

Отсвечивай!

Согласно ПДД использование световозвращающих элементов на одежде

обязательно для пешеходов, которые в условиях ограниченной видимости движутся по обочине вне населенных пунктов. В населенных пунктах использование световозвращателей носит рекомендательный характер. Но, честное слово, к этой рекомендации стоит прислушаться! Судите сами: в темное время суток при движении с ближним светом фар водитель замечает «темного» пешехода с расстояния примерно 25 - 30 метров. Если машина движется со скоростью 60 км/час, то эти 30 метров она преодолевает за 1,8 секунды. При этом средняя скорость реакции водителя на неожиданное препятствие - 1 секунда. То есть в течение этого времени водитель просто соображает и ничего пока не предпринимает - машина по-прежнему едет с заданной скоростью. На маневр остается 0,8 секунды. Это в идеальных условиях. А если принять во внимание зимний тормозной путь и разные привходящие условия вроде неопытности водителя, усталости, замедленной реакции или плохого зрения, то трагедия практически предопределена. Так вот: при наличии световозвращателей на одежде пешехода расстояние, с которого его может заметить водитель, увеличивается до 130 - 140 метров. Впечатляет?!

Дело не в градусах

Световозвращатели производятся по разным технологиям - от люминесцентных покрытий до особых нетканых материалов с применением крошечных линз. Минимальный угол отражения - 20 градусов. Бывает 50 и более. Впрочем, у потребителя нет нужды вникать в такие подробности. В конце концов есть ГОСТ Р 57422-2017, в котором прописаны все требования к техническим характеристикам световозвращающих изделий и элементов. Правда, что касается аксессуаров со световозвращателями - брелоков, значков, браслетов - вероятность приобрести штучку, которая вроде бы светится, но не обеспечивает искомого сигнального эффекта, все-таки велика. Но вот вам лайфхак: снимите на телефон с фотовспышкой несколько световозвращателей от разных производителей, сравните снимки и по итогу выбирайте самый яркий. Яркость - это важное, но все-таки не единственное условие безопасности. Многое зависит от количества световозвращателей и их грамотного расположения на одежде. Госавтоинспекция рекомендует использовать минимум четыре и размещать их следующим образом: спереди (на груди, а если рост пешехода ниже 140 см, то на шапке), сзади (на спине или рюкзаке) и на обоих рукавах - правом и левом, лучше в верхней части. Так пешеход будет заметен водителям, движущимся в обоих направлениях. Не всегда больше значит лучше, но в случае со световозвращателями дело обстоит именно так. Поэтому если речь идет о безопасности ребенка, то любой дополнительный световозвращающий элемент ее только усилит. Благо существуют самые разнообразные формы такой продукции: готовая одежда с уже встроенными элементами, разнообразные нашивки, шевроны, клейкая термолента, брелоки, значки, браслеты… Дайте ребенку выбрать то, что ему нравится, и он обязательно будет это носить. Да, и позаботьтесь о том, чтобы оснастить световозвращателями индивидуальные средства передвижения ваших детей: коляски, санки, ну на чем там вы их возите… Имейте в виду, что за исключением встроенных в одежду блоков большинство световозвращателей сохраняют свои свойства 24 месяца. И то, что вы пришивали-приклеивали-пристегивали позапрошлой зимой, в этом сезоне уже вряд ли годится. Впрочем, стоимость световозвращателей так невелика, что они доступны при любом уровне дохода. Кроме того, Госавтоинспекция часто организует разного рода мероприятия для детей и родителей, на которых бесплатно раздают световозвращающие брелоки, браслеты и наклейки.

Такой жилет может спасти жизнь человеку.

На пути в «светлое завтра»

Вообще Госавтоинспекция ведет огромную работу по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. И популяризация световозвращателей - составная ее часть. Самое убедительное доказательство того, что работа эта успешна - значимое снижение трех основных показателей аварийности с участием детей-пешеходов. В том числе с участием детей, находившихся в темное время суток без световозвращающих элементов. За 10 месяцев этого года произошло более 850 таких ДТП - на 15,9% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Темп обнадеживает и позволяет надеяться, что придет время, когда в этой графе будет стоять ноль. И на дорогах не будут погибать дети. Собственно, именно такая задача и стоит перед ведомствами, отвечающими за безопасность дорожного движения. Но как скоро она будет решена, сколько жизней будет потеряно на пути к цели, зависит от каждого из нас. Есть государственные меры, а есть мера личной ответственности - за свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Да, мы все устремляем детей в пресловутое светлое будущее: расчищаем им дороги, намечаем маршруты, планируем навигацию. Но для того чтобы защитить ребенка от неприятностей на этом пути, иногда достаточно малости - просто обеспечить его световозвращателями. Так просто. И так важно!

Если речь идет о безопасности ребенка, то любой дополнительный световозвращающий элемент ее только усилит.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».