Названа доля довольных состоянием городской среды россиян

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Все больше жителей городов-миллионников признают, что довольны качеством городской среды. За последние три года их доля увеличилась до 70% с 44% в 2017 году. К такому выводу пришли в институте развития ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Опрос показал, что если жители городов отмечают улучшение качества общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, то состояние экологии вызывает недовольство у больше половины респондентов.

Об ухудшении ситуации за последние три года заявили 8% опрошенных. В 2017 году их было 14%. Доля пессимистично настроенных граждан одинакова как в общегородском, так и районном разрезах.

Результаты опроса ВЦИОМ отражают качественные изменения настроений людей. «Мы видим, что уже больше половины респондентов из крупнейших городов положительно оценивают изменения и текущее состояние городской среды. При нашем участии разработан Индекс качества городской среды, внедряется Стандарт комплексного развития территорий. Вместе с регионами проводится большая работа на уровне конкретных территорий и районов. В 2016-2020 годы нами разработаны проекты благоустройства для 299 территорий в 51 городе», – отметил генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

По мнению генерального директора Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергея Георгиевского, городская среда меняется не просто так. «Более высокие результаты напрямую связаны с изменением требований, которые сегодня применяются к ее формированию. Во многом это происходит благодаря, в том числе Стандарту комплексного развития территорий, подготовленному Минстроем и ДОМ.РФ, целью которого является внедрение новых подходов к созданию городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей», - сказал эксперт.

По его словам, города разного уровня требуют разных подходов. В крупных городах становятся все более востребованными общественные пространства в шаговой доступности и, как ни парадоксально, дворовые территории. В малых городах наоборот – важно работать с ключевыми местами, определяющими «лицо» города и делающими их привлекательными для жителей и гостей.

Неудивительно, что проведенный опрос показал улучшение восприятия городской среды в крупных городах России. Так думает Петр Кудрявцев, основатель бюро Citymakers. "Люди научились формировать запрос на комфорт окружающего мира, и в больших городах легче этот запрос реализовать. Мы видим это и в своей работе, крупные застройщики теперь стараются продавать не жилые метры, а функции, то есть общественные пространства, активные первые этажи и прочую инфраструктуру социального толка", - отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин в Указе о национальных целях развития страны поставил задачу улучшить качество городской среды в 1,5 раза. Руководитель Московского центра урбанистки МГУ Сергей Капков считает, что проект благоустройства городской среды в стране реализуется достаточно интенсивно. «Правда, в этом году немного затормозила пандемия, но к 2030 году точно можно все наверстать, и национальные цели в этой части будут выполнены».

Так или иначе остаются вопросы на тему, как эффективно развивать города. Экспертных мнений по этому поводу достаточно.

«Общественные пространства надо поделить на два критерия. Центральные общественные пространства – здесь я говорю про площади, набережные, парки и многое другое, что является символом городов. Второе – внутренние, так называемые, регулярные маршруты человека. Они тоже требуют благоустройства, особенно во времена пандемии, когда человек сокращает дорогу до дома, до работы», - сказал Капков.

Он также заметил, что необходимо благоустраивать маршруты социального каркаса города, которые создают пешеходные потоки. Например, школа. На протяжении 10 лет дети и родители ходят по одному и тому же маршруту. Идут в эту школу, на родительские собрания, дети – учиться».