Выручка «Роснефти» выросла на 40 процентов

Коронавирус продолжает давить на мировую экономику. Причем, осенью ситуация ухудшилась – пандемия уже превысила весенние показатели, что, в свою очередь приводит к снижению спроса и цен на энергоресурсы. И хотя нефтяные компании продолжают работать в рамках нового соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, в третьем квартале 2020 года «Роснефть» сумела удвоить EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации оборудования), увеличить выручку почти на 40% а также снизить размер долга и торговых предоплат.

«УСПЕШНО РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ»

«Компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. EBITDA третьего квартала 2020 года не только более чем в два раза превысила уровень второго квартала, но и оказалась выше уровня первого, когда макроэкономическое окружение еще не находилось под влиянием коронавирусных ограничений, - сообщил по итогам публикации отчетности Главный исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Теперь о работе компании расскажем более подробно. В третьем квартале EBITDA «Роснефти» в 2,2 раза превысил аналогичный показатель второго квартала и в 1,2 раза - первого, составив 366 млрд рублей. Увеличение этого показателя обусловлено, в первую очередь, восстановлением цен на нефть (+37,8%), а также сокращением отрицательного влияния обратного акциза (устанавливается федеральным правительством).

По итогам квартала «Роснефть» стала лидером по росту EBITDA (5 млрд долларов, рост на 100%) среди международных конкурентов. По динамике увеличения «Роснефть» обогнала таких мейджоров, как ExxonMobil (34,8%), Chevron, Shell (74,2%), BP (5,3%), Petrobras (81,8%), PetroChina (35,5%), Equinor (35,9%) и др.

Выручка «Роснефти» выросла почти на 40%, достигнув 1,439 трлн рублей. В долларовом выражении рост составил около 35% при абсолютном показателе 20,1 млрд долларов.

Влияние на чистую прибыль нефтяной компании оказали рыночные колебания, прежде всего, значительное ослабление рубля. Это привело к образованию отрицательных курсовых разниц. Несмотря на то, что в отчетном периоде «Роснефть» получила отрицательную чистую прибыль, компания имеет один из лучших показателей в отрасли. По итогам девяти месяцев отрицательная чистая прибыль компании составила 2,1 млрд долларов. Для сравнения, у других мейджоров этот показатель также был отрицательным. Среди них: ExxonMobil (-2,4 млрд долларов), Equinor (-3,1 млрд долларов), Chevron (-4,9 млрд долларов), Petrobras (-10,4 млрд долларов), Shell (-17,7 млрд долларов), BP (-21,7 млрд долларов).

ДОЛГИ СНИЖАЮТ, С АКЦИОНЕРАМИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ

По итогам июля-сентября свободный денежный поток «Роснефти» достиг 146 млрд рублей (2 млрд долларов). За девять месяцев этот показатель достиг 352 млрд рублей (5,4 млрд долларов).

Для сравнения, в абсолютном выражении СДП «Роснефти» по итогам девяти месяцев превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как: ExxonMobil (-3 млрд долларов), Chevron (1,5 млрд долларов), BP (0,5 млрд долларов), Equinor (1,5 млрд долларов), PetroChina (0,3 млрд долларов).

Показатель доходности СДП «Роснефти» (18,6%) выше, чем у ExxonMobil (-2,3%), Chevron (2,2%), BP (7,1%), PetroChina (-3,1%) и Equinor (0,9%).

«За девять месяцев текущего года «Роснефть» сгенерировала свободный денежный поток в сумме 352 млрд рублей или 5,4 млрд долларов США, что позволило нам не только полностью выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2019 год, но и продолжить снижение долга», - отметил Игорь Сечин.

По словам главы «Роснефти», с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на 5,7 млрд долларов. При этом продолжилось улучшение структуры долга с увеличением его долгосрочной части с 76% до 83%. На конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий в 1,8 раза превысила краткосрочную часть финансового долга. Это является еще одним доказательством устойчивой финансовой позиции компании. За девять месяцев снижение процентных расходов в долларовом выражении составило 24%.

В то же время в январе-сентябре у многих международных конкурентов долг существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среди таких компаний – Exxon (рост на 45,9%), Chevron (на 34,8%), Equinor (на 30,2%), BP (на 8,7%), Shell (на 22,6%) и ряд других.

«Менеджмент будет продолжать работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направлениях деятельности компании, - отметил Игорь Сечин. - Мы надеемся, что рынок позитивно воспримет способность компании снижать абсолютный размер долга и предоплат, а также сохранять высокий уровень финансовой устойчивости в сложных макроэкономических условиях».

КАПЗАТРАТЫ НИЖЕ ВСЕГО НА 10 ПРОЦЕНТОВ

По итогам 9 месяцев 2020 году в среднем «Роснефть» добывает 4,19 млн баррелей нефти в сутки (155,0 млн тонн). В третьем же квартале уровень добычи снизился до 3,91 млн баррелей в сутки (48,1 млн тонн). Влияние на результат оказало исполнение компанией обязательств в рамках действующего с апреля 2020 года соглашения ОПЕК+ и последствия пандемии COVID-19.

По показателю уровня добычи нефти «Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в мире, обгоняя ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, PetroChina и других. При этом динамика добычи компанией в третьем квартале почти на 25% выше, чем средняя по рынку.

Для обеспечения выполнения обязательств в рамках нового соглашения ОПЕК+ «Роснефть» использует инструменты, успешно зарекомендовавшие себя в предыдущие периоды сокращения добычи. В том числе эффективное управление фондом скважин, включающее ограничение дебитов без консервации скважин, периодическая эксплуатация скважин, оптимизация программы ГТМ на действующем фонде. Данная стратегия позволяет гибко управлять производственным потенциалом и наращивать добычу в минимальные сроки, в случае необходимости. Так, после смягчения ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+ «Роснефть» оперативно восстановила часть производственных объемов, увеличив среднесуточную добычу уже в первых числах августа более, чем на 6% по сравнению с июлем.

Добыча газа «Роснефть» в январе-сентябре составила 46,75 млрд куб. м (из них почти 15 млрд куб. м в третьем квартале). Это является одним из лучших показателей среди российских независимых производителей газа. На это оказали влияние сокращение добычи попутного нефтяного газа из-за ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снижение спроса на газ на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования в июле-сентябре. В результате добыча углеводородов компании в январе-сентябре составила 5,23 млн б.н.э. «баррель нефтяного эквивалента ) в сутки (193,5 млн т н.э.), в третьем квартале 4,9 млн б.н.э. в сутки (60,8 млн т н.э.). Это один из самых высоких показателей в мире.

«Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, обеспечивая в среднем около 6% мировой добычи», - говорил Игорь Сечин в августе, докладывая президенту России о работе компании в нынешних рыночных условиях.

Разумеется, непростая ситуация на нефтяном рынке не могла не отразиться на инвестициях компании в производство. Капитальные затраты предприятия в январе-сентябре составили 569 млрд рублей (8 млрд долларов), снизившись на 10,3% в годовом выражении. В долларах показатель уменьшился почти на 17,5%. Снижение обусловлено оптимизацией инвестиционной программы компании с учетом негативной конъюнктуры на мировых рынках и достигнутых в апреле 2020 года странами производителями нефти договоренностей по ограничению объемов добычи нефти.

По той же причине капзатраты на разведку и добычу за девять месяцев составили 5,4 долл./б.н.э., снизившись на 10% год к году. В текущих макроэкономических условиях снижение капзатрат является общемировым трендом в нефтегазовой отрасли. О снижении инвестиций на 2020 год ранее сообщали Exxon (на 30%), BP (на 25%), Shell и Chevron (обе на 20%) и другие.

«Роснефть» традиционно уделяет особое внимание контролю над затратами, и, благодаря этому преимуществу, даже в сложных макроэкономических условиях удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЫГРАЛА

В октябре аналитики «Райффайзенбанка» назвали «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестирования среди нефтяных компаний.

По оценкам аналитиков «Райффайзенбанка», темп роста EBITDA «Роснефти» в 2021 и 2022 году составит 31% и 25%, соответственно — самый высокий среди российских нефтяных компаний.

В октябре «Роснефть» была признана крупнейшей по выручке российской компанией 2019 года по версии двух авторитетных рейтингов – «РБК 500» и «RAEX-600».

«На протяжении многих лет «Роснефть» активно работала над диверсификацией своих экспортных потоков, и сегодня мы можем увидеть результаты этой работы, — говорит управляющий партнёр WMT Consult Екатерина Косарева. — В 2019 году продажи компании в Азиатско-тихоокеанском регионе выросли почти на 35% и достигли почти трети от общего объема реализации нефти».