Коньяк: пить или вдыхать?

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И наше впечатление от глотка коньяка создают не только приятное тепло в теле от его вкуса, но и цвет, и, главное, — его аромат.

Запахи сопровождают нас на протяжении всей жизни, формируют наше восприятие и отношение к разным вещам, событиям, людям. Учёные до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос, как знакомый из детства запах может моментально переносить на десятилетия назад, вызывая комплекс ощущений, яркие воспоминания, создавая комфортные, или, напротив дискомфортные ощущения в теле. При этом идентификация запахов субъективна: одно и то же может пахнуть кому-то приятно, а кому-то не очень. Поговорки и присказки, которыми богат наш «великий и могучий» показывают, насколько важны запахи в нашей жизни: «Держать нос по ветру», «Не надышусь на тебя», «На дух его не переносит».

Но как же при такой «вкусовщине» дегустировать, например, коньяк? Один скажет «белиссимо», а второй «так себе»… Чтобы устранить споры и разночтения профессиональные дегустаторы раскладывают сложный «портрет» напитка на составляющие его ноты. Французские специалисты, а вслед за ними и советские мастера коньячного купажа (старейшее отечественное коньячное производство было основано в конце 50-х годов ХХ века в Коктебеле) определили 54 аромата, встречающихся в винах и коньяках. Причём, это только базовая классификация, оттенков тех же ароматов может быть гораздо больше. Для того, чтобы точно описать букет того или иного купажа (а хороший коньяк всегда смешивается из большого количества дистиллятов разной выдержки) профессиональные дегустаторы следуют некоторым законам.

Если вам повезет побывать на дегустации старейших в России коньяков в Коктебеле, вы увидите, что там свято берегут традиции и дегустируют по незыблемым правилам.

Во-первых, дегустация происходит от более «простых», ординарных коньяков к более «сложным», выдержанным, вплоть до винтажных.

Во-вторых, по-настоящему «понять» коньяк можно только из бокалов специальной формы — снифтеров или тюльпанов. И тот и другой позволяют в разной мере глубоко постичь сочетание цвета, прозрачности, запаха и вкуса напитка. Поэтому между сторонниками шарообразных снифтеров и слегка вытянутых тюльпанов много лет идёт непримиримый спор.

В-третьих, коньяк не пьют сразу, в нём принято оценивать три волны аромата. Первая улавливается на расстоянии 5 сантиметров от края бокала, как правило, в этот момент «слышны» лёгкие цветочно-ванильные тона. При приближении губ к краю вас окатывает вторая волна запахов с нотками сухофруктов и орехов. Ну и третий вал накрывает вас при погружении носа в бокал, а содержимого бокала в рот — в этот момент лучше всего чувствуются древесные, смолистые и пряные оттенки.

Разумеется, надо понимать, что любое деление условно, а раскрытие букета зависит от качества и выдержки напитка. В коктебельских подвалах на дегустации можно попробовать старейший серийно выпускающийся в России коньяк, на этикетке которого написано «30 лет», причём, это цифра минимальной выдержки спиртов в купаже волшебного напитка. А самые старые дистилляты, присутствующие в напитке, как раз и отвечающие за его «винтажный» букет, заложены ещё в конце 50-х годов прошлого века великими мастерами коньячного дела.