Напишите свою главу в Книге здоровых рецептов

Присылайте любимые и интересные рецепты Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас на кулинарную тему в интернете можно найти массу различной литературы. Однако не всегда можно быть уверенными, как блюдо, приготовленное по тому или иному рецепту, отразится на здоровье. Совершенно точно, что многие из выкладываемых рецептов наверняка не одобрили бы диетологи или специалисты по правильному питанию. Наша «вкусная» еда часто грешит избытком жиров и углеводов. При этом в мире огромное разнообразие блюд – не менее прекрасных на вкус и вид, но куда более здоровых по составу ингредиентов и способу приготовления. И желательно выбирать из этого списка. Но как узнать, что действительно на благо здоровью, а что может нанести ему ущерб.

В этой связи, учитывая возрастающий интерес граждан к теме здорового питания, Роспотребнадзор на базе портала здоровое-питание.рф инициировал в октябре проект «Книга здоровых рецептов – Готовим вместе». Его поддержали российские артисты, спортсмены, телеведущие, литераторы, шеф-повара лучших отечественных ресторанов. Писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус, хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и лайфхаками. Уникальность инициативы в том, что все появляющиеся рецепты оцениваются экспертами Роспотребнадзора и НИИ питания. Специалисты смотрят на полезность блюда и публикуют свое мнение. Каждое блюдо обсуждается. Предполагается, что самые популярные рецепты станут темой для будущих мастер-классов ведущих шеф-поваров столичных ресторанов.

А с 13 ноября все желающие могут стать соавторами цифровой «Книги здоровых рецептов» - на сайте появилась новая опция «Добавить рецепт».

Присылайте любимые и интересные рецепты по ссылке http://рецепты.здоровое-питание.рф