Захват заложников в Монреале: полиция проводит спецоперацию

С барражирующих над зданием вертолетов видно, что несколько десятков людей стоят на крыше строения

В канадском Монреале, в здании компании Ubisoft неизвестные захватил десятки заложников.

Пока неизвестно, что происходит внутри невысокого здания из красного кирпича в монреальском районе Майл-Энд, но из смс-сообщений нескольких человек, находящихся внутри офиса, ясно, что люди прячутся по кабинетам и под столами.

Работник соседнего с Ubisoft здания сообщил, что ситуация, похожая на захват, происходит и в их офисе.

Полиция сообщила, что получила вызов от неизвестного, который сообщил, что грабят склад компании.

С барражирующих над зданием вертолетов видно, что несколько десятков людей стоят на крыше строения.

Свидетели сообщают, что из здания Ubisoft вышли несколько человек с поднятыми вверх руками.

К месту происшествия прибыли десятки полицейских машин и карет скорой помощи. Прохожих просят обходить район стороной.

Официальной информации от полиции Монреаля пока не поступало.

О Ubisoft известно, что это транснациональная компания, производящая видеоигры. Ее представительство есть и в Российской Федерации.