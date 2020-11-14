Путешественник Матвей Шпаро: «Школьные турпоходы — вот лучший способ воспитания детей»

Культурные и спортивные мероприятия станут обязательной составляющей воспитательной программы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября 2021 года школы должны будут включить в свои образовательные программы воспитательную составляющую. Минпросвещения в связи с этим уже разработало для школ шпаргалку. Это могут быть социальные школьные проекты, совместное посещение театров и музеев, «капустники», спортивные мероприятия и турпоходы. Каждая школа может выбрать из списка именно то, что ей больше подходит.

О том, какое отношение к патриотизму имеют турпоходы и зачем школам включать активные путешествия в свои воспитательные программы, «Комсомолка» поговорила с известным путешественником, директором московского «Центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвеем Шпаро.

- Турпоходы — это ни что иное, как воспитательная работа. Активное путешествие в природной среде позволяет развить в человеке такие необходимые в жизни навыки, как умение работать в команде, принимать решения, брать на себя ответственность. Это лучший способ воспитания детей, - замечает Матвей Шпаро. - У нас есть замечательные программы, позволяющие знакомить школьников с культурными достопримечательностями. Например, программа «Моя Россия», по которой ребята из Владивостока ездят на экскурсии в Москву или Санкт-Петербург. Но при этом мы совершенно забываем знакомить молодежь с природой своей страны. А ведь у нас есть такие уникальные природные объекты, как Байкал, Карельский перешеек, Камчатка, Сахалин, плато Путорана. И если ребята пройдут по этим туристическим маршрутам своими ногами, они узнают свою страну. А если узнают, то начнут ее любить, потому что любовь к родине прививается через узнавание. Именно так и зарождается патриотизм. Виртуально любить нельзя.

По словам Матвея Шпаро, в Москве уже есть школы, которые включают в свои воспитательные программы активные путешествия.

- Если такая практика распространится по всей России, это будет замечательно. Нужно понимать, что все мы сейчас находимся в цифровой пандемии. И рано или поздно из нее нужно будет выбираться. А нахождение на природе - будь то парк в Москве или Подмосковье, или путешествие по Карелии или Краснодарскому краю - это реальные пути выхода из цифровой пандемии, потому что детям это интересно, - замечает Матвей Шпаро.

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