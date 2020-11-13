В школах станут обязательными турпоходы и посещение театров: воспитание молодежи будут вести по-новому

Детские туристические походы станут частью образования, а тренеров приравняют к учителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 2021–2022 учебного года в школах, колледжах и вузах появятся новые воспитательные программы. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации стратегии развития воспитания до 2025 года, который утвердил премьер Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе правительства, воспитательный компонент и раньше входил в образовательные программы. Вот только в основном к этому относились формально и спустя рукава. Теперь же в календарном плане воспитательной работы школ должны быть конкретные мероприятия. Например, социальные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и тренинги, совместные походы в театры и музеи. Новые нормы уже закреплены поправками в федеральный закон «Об образовании».

Но и это не все. В целом план мероприятий по развитию воспитания молодежи содержит 33 пункта по семи направлениям. Вот, некоторые из них:

- совершенствование работы психологов в школах,

- консультации с родителями,

- проведение исследований о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения,

- развитие инфраструктуры патриотических парков культуры и отдыха,

- проведение интеллектуальных, творческих и культурных форумов для детей и молодёжи.

Детских тренеров приравняют к педагогам

Правительство одобрило законопроект, по которому работающие с детьми тренеры получат статус педагогических работников. Речь идет о спортшколах и спортивных центрах. Законопроект разработан Минспорта и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Как только закон вступит в силу, тренеры смогут начать пользоваться педагогическими льготами, им будет начисляться педагогический стаж и пенсии.

Что еще изменится:

- Организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, будут выделены в отдельную категорию - «дополнительные образовательные организации спортивной направленности».

- Программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта.

- Федеральным стандартам спортивной подготовки будет придан особый статус в структуре образования. Изменения позволят вести спортивную подготовку детей по единой методике, помогут как можно раньше выявлять спортивные таланты.

- Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться министерством спорта по согласованию с министерством просвещения.