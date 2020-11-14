Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 14 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 14 ноября 2020 года Фото: REUTERS

БАКУ ПРЕДЪЯВИТ АРМЕНИИ СЧЕТ

Сайт Минобороны Азербайджана ведет видеорепортажи из занятых сел Хенде и Суговушан Губадлинского и Тертерского районов.

"Противник совершил военное преступление и уже дано указание рассчитать нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Группы уже мобилизованы, будут приглашены международные эксперты.. Мы будем привлекать врага к международным судам, они выплатят компенсацию", - заявил президент Ильхам Алиев на встрече в госпитале с ранеными в ходе боев в Карабахе военнослужащими.

ЕРЕВАН НАПОМИНАЕТ БАКУ О ТРОФЕЯХ

В Ереване не считают, что остались что-то должны Баку. По подсчетам экспертов азербайджанские войска получили не только земли, но и взяли в качестве трофеев около сотни танков, а также другое вооружение и технику.

В тоже время карабахские военные не спешат покидать свои позиции. Например, вопреки слухам, до сих пор остается на боевом дежурстве военная часть Ехникер, которую в Армении называют легендарной. Ее командир Карен Джалавян заявил, что он никуда с линии фронта не уезжает и продолжает оставаться на передовой вместе со своими подчиненными.

ПОДСЧИТАНЫ ЖЕРТВЫ КАРАБАХА

"В ходе двухмесячного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 4 000 человек, ранения получили около 8000, десятки тысяч стали беженцами, разрушена гражданская инфраструктура и культурные объекты", - заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Президент выразил надежду, что скоро дипломаты забудут и перестанут употреблять словосочетание "нагорнокарабахский конфликт".

"Надеюсь, что скоро мы перейдем к обсуждению других вопросов", - отметил российский президент.

Чтобы избежать прорыва наемников из числа других государств, пограничная служба ФСБ России разместила на государственной границе Армении пять дополнительных постов.

Также российская сторона выразила надежду на дальнейшее мирное урегулирование в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT сказал, что Москва по-прежнему считает Армению и Азербайджан партнерами.

«Армения — это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения. И то же самое у нас и с азербайджанцами. И мы дорожим нашей дружбой, нашей исторической дружбой и с народом Азербайджана, и с народом Армении. И только такой подход позволил России играть роль беспристрастного посредника», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.