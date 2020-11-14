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Экономика

От врачей до уборщиков: Минтруд назвал самые дефицитные профессии времен пандемии

Спрос на все эти специальности выше, чем был до коронавируса
Елена АРАКЕЛЯНЕлена АРАКЕЛЯН
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Минтруд назвал самые дефицитные профессии времен пандемии

Минтруд назвал самые дефицитные профессии времен пандемии

Фото: Shutterstock

Один из страхов, который породила пандемия, - не найти новую работу, если родное предприятие не переживет «коронавирусный кризис». «Придется уходить в доставщики еды», - с тоской вздыхают многие. А туда ли?

Как рассказали «КП» в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, специалисты ВНИИ труда по заказу министерства труда и социальной защиты ежемесячно проводят мониторинг спроса на рынке труда по количеству доступных вакансий по различным профессиональным группам. За базовый уровень принимается количество вакансий в феврале 2020 года.

По итогам третьего квартала картина складывается такая:

Высококвалифицированные работники

Наибольшим спросом у работодателей пользуются:

- врачи,

- инженеры различного профиля,

- специалисты в сфере ИТ.

Средней квалификации:

- средний медицинский персонал,

- продавцы,

- рабочие в промышленности, строительстве и ЖКХ,

- бухгалтеры,

- машинисты погрузочных машин.

Неквалифицированные

- грузчики,

- уборщики,

- клинеры,

- комплектовщики,

- подсобные рабочие.

- В этом сегменте достаточно активно шел найм и в летние месяцы. Во многом спрос на таких работников формируется с учетом сезонного фактора, - прокомментировали в ведомстве.

В Минтруде назвали «КП» и топ-10 наиболее часто встречающихся вакансий в целом.

- Спрос на почти все эти профессии уже в сентябре превысил докризисные значения. Для многих сфер этот рост носит "компенсационный" характер. Работодатели, которые откладывали найм новых сотрудников весной и летом, вернулись к поиску новых сотрудников, - сообщили корреспонденту «КП».

Топ-10 наиболее спрашиваемых специальностей (по итогам третьего квартала 2020 года)

1. Менеджеры по продажам и закупкам

2. Продавцы

3. Рабочие в строительстве и ЖКХ

4. Рабочие в промышленности

5. Водители транспортных средств

6. Инженеры

7. Административные работники

8. Клинеры, уборщики, помощники по хозяйству

9. Врачи

10. Повара

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