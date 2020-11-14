От врачей до уборщиков: Минтруд назвал самые дефицитные профессии времен пандемии

Минтруд назвал самые дефицитные профессии времен пандемии
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Один из страхов, который породила пандемия, - не найти новую работу, если родное предприятие не переживет «коронавирусный кризис». «Придется уходить в доставщики еды», - с тоской вздыхают многие. А туда ли?
Как рассказали «КП» в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, специалисты ВНИИ труда по заказу министерства труда и социальной защиты ежемесячно проводят мониторинг спроса на рынке труда по количеству доступных вакансий по различным профессиональным группам. За базовый уровень принимается количество вакансий в феврале 2020 года.
По итогам третьего квартала картина складывается такая:
Высококвалифицированные работники
Наибольшим спросом у работодателей пользуются:
- врачи,
- инженеры различного профиля,
- специалисты в сфере ИТ.
Средней квалификации:
- средний медицинский персонал,
- продавцы,
- рабочие в промышленности, строительстве и ЖКХ,
- бухгалтеры,
- машинисты погрузочных машин.
Неквалифицированные
- грузчики,
- уборщики,
- клинеры,
- комплектовщики,
- подсобные рабочие.
- В этом сегменте достаточно активно шел найм и в летние месяцы. Во многом спрос на таких работников формируется с учетом сезонного фактора, - прокомментировали в ведомстве.
В Минтруде назвали «КП» и топ-10 наиболее часто встречающихся вакансий в целом.
- Спрос на почти все эти профессии уже в сентябре превысил докризисные значения. Для многих сфер этот рост носит "компенсационный" характер. Работодатели, которые откладывали найм новых сотрудников весной и летом, вернулись к поиску новых сотрудников, - сообщили корреспонденту «КП».
Топ-10 наиболее спрашиваемых специальностей (по итогам третьего квартала 2020 года)
1. Менеджеры по продажам и закупкам
2. Продавцы
3. Рабочие в строительстве и ЖКХ
4. Рабочие в промышленности
5. Водители транспортных средств
6. Инженеры
7. Административные работники
8. Клинеры, уборщики, помощники по хозяйству
9. Врачи
10. Повара
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