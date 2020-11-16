«Новый год на 5*»: Выбрал качество? Жди приз – от Матроскина сюрприз!

Три главных составляющих счастливого Нового года – это красиво накрытый стол с самыми любимыми и вкусными блюдами, желанные подарки под елкой и близкие люди рядом.

С последним пунктом, думается, вы прекрасно справитесь сами. А вот первые два можно, пожалуй, и совместить: с помощью праздничной акции бренда «Простоквашино» – «Новый год на 5 звезд». Она стартовала в начале ноября и продлится до 15 января 2021 года. За это время у каждого есть шанс получить новогодний подарок, и даже не один.

Почему 5 звезд? С одной стороны – это высшая оценка не только для школьника, но и для товаров и услуг. А с другой – именно столько шагов к безупречному качеству проходит продукция бренда на пути от фермы до прилавка.

Во-первых, здесь каждый день заботятся о здоровье коров и чистоте коровников. Во-вторых, следят, чтобы животные питались только натуральными кормами.

Считаем дальше: три – контроль качества – как сырья, так и готовых продуктов; четыре – транспортировка и хранение в правильных условиях. И, наконец, пятая «звезда»: сохранение вкуса и пользы молочных продуктов.

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Теперь позаботиться о том, чтобы наступающий 2021-й точно порадовал приятными эмоциями и полезными подарками, можно задолго до боя курантов. Каждый день, покупая продукты «Простоквашино», вы приближаете возможность обзавестись кухней мечты или обеспечить интересные развлечения своей семье.

Условия акции очень просты: собираете баллы (их можно найти на упаковке продуктов «Простоквашино»), регистрируете на сайте https://new-year.prostokvashino.ru/ и получаете замечательные гарантированные призы: за 1 балл – подписку на онлайн-кинотеатр IVI, за 25 баллов – кружку с любимыми героями. А еще в рамках акции бренд разыграет 3000 знаменитых настольных игр «Имаджинариум» и 10 кухонь вашей мечты: чтобы готовить стало еще легче и приятнее.

– Нам важно, чтобы у наших покупателей было новогоднее настроение, а на столах – вкусные продукты «Простоквашино» безупречного качества на 5 звезд. Сегодня к любым, даже к самым привычным продуктам, потребители предъявляют крайне высокие требования. От того, что люди употребляют в пищу, зависят их хорошее самочувствие и качество жизни. Делая выбор в пользу продуктов «Простоквашино», наши покупатели могут быть уверены, что эти продукты соответствуют самым строгим стандартам качества и безопасности, – говорит маркетинг-директор «Простоквашино» Татьяна Семина.

Так что спешите в магазин за любимыми продуктами: акция уже началась. Она продлится до 15 января 2021 года. И кстати, обратите внимание на новую праздничную упаковку продуктов «Простоквашино». Она не только поднимет вам настроение, но и подскажет идеи блюд для праздничного стола на 5 звезд – сразу с рецептами.

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