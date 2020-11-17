Кто они - сообщество друзей Алика? Это модные и прогрессивные люди. Они живут в разных городах, у них разные интересы и профессии. Они умеют планировать бюджет и ценят индивидуальность. А объединяет их общий подход – поиск уникальных товаров на AliExpress — и желание менять мир вокруг себя.

Друзья Алика — это люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Повседневная жизнь этих людей состоит из деталей – и эти детали и предметы появились в их жизни благодаря AliExpress.

Знакомьтесь, 11 Друзей Алика:

Ирина Носова, актриса, Москва

Ирина с раннего детства увлекалась творчеством - занималась пением, танцами, а в старших классах поступила в театральную студию в Северске, где вместе с другими ребятами они делали сценические костюмы, клеили декорации. Она считает себя счастливым человеком, которого все поддерживали на пути становления актрисой и который с большой радостью творит вместе с коллективом единомышленников. Так складывалось, что многие друзья и Ирины и ее коллеги по цеху заказывали разные вещи на сайте AliExpress - и для себя, и для работы, и для дома. А Ирина подружилась с Аликом совсем недавно, и была очень приятно очарована этой дружбой. Ведь для нее, как увлекающегося человека, это настоящий творческий процесс - процесс выбора, а он на AliExpress максимально широкий.

Владимир и Екатерина Фоминцевы, шоколатье ChocoBrand, Москва

Владимир и Екатерина создатели шоколадного бренда ChocoBrand, который представлен на AliExpress. Они не просто семья, они - команда. Свой бизнес они создали в 2016 году- создали сайт, и стали продавать свой товар на AliExpress.

С Аликом их познакомили дети. Они начали дружить с ним раньше родителей, и теперь он друг семьи. Владимир и Екатерина не только представляют свой бренд на AliExpress, но также заказывают там разные вещи для себя и для своей работы. Например, простые формы для создания шоколадных изделий. На 99% сейчас Владимир и Екатерина используют свои собственные уникальные формы, а простые формы заказывают на платформе AliExpress.

Семейный бизнес Екатерины и Владимира развивался постепенно. Сначала шоколад делали на простейшем оборудовании, чуть ли не на кухне, потом докупили какое-то оборудование, вышли на определенные объёмы, а прошлым летом приобрели профессиональный итальянский станок темперирования шоколада. Сейчас компания находится на новом витке развития. Это необходимость создания новых форм, потому что выход на новый объем или другими словами, план завоевания мира предполагает качественно другие формы, их нужно разрабатывать, производить, а также необходима новая упаковка. Можно в целом сказать, что Владимир и Екатерина на данный момент ждут поддержки от Алика - что AliExpress их заметит и вложится в развитие их бизнеса.

Валерия Фришман, балерина, Санкт-Петербург

Валерия Фришман - балерина, студентка Академии Русского Балета имени А.Я. Вагановой. Валерия собралась связать свою жизнь с балетом, стать артисткой, а в будущем она хотела бы быть педагогом. Она мечтает о том, чтобы подрастающее поколение понимало, что педагоги могут быть поддерживающими, как вторая мама, и что им можно довериться. Валерия хотела бы научить детей правильно работать, чтобы потом эти подросшие девочки и мальчики танцевали на сцене так здорово, чтобы на них смотрели и восхищались - вот он русский балет!!!

Занимаясь балетом, Валерия часто прибегает к помощи AliExpress. Ее первые покупки на нем – это тренажеры, роллы специальные, чтобы спина не болела, – в общем специальные атрибуты для спины и мышц. Валерия признается, что это можно заказывать где-то еще, но на AliExpress это дешевле и быстрее. Также для выступлений необходима косметика, стразы, костюмы, в том числе спортивные, - это все необходимые атрибуты балерины, этого нужно много, и поэтому AliExpress выручает ее здесь как настоящий друг.

Анастасия Евтушенко, журналистка, Москва

Анастасия ещё в школе захотела стать журналистом. Правда, она представляла себе эту работу как в фильмах: гулять, общаться с людьми, ничего не делать, путешествовать по миру. А получилось не так. Получилось, что эта профессия предполагает много рутинной работы, о которой не думаешь, когда мечтаешь, но и много всего интересного, но скорее не с людьми, а с самим собой. Приходится перерабатывать большой объем информации.

Настя стала другом Алика где-то 5 лет назад, в 2015 году. Тогда многие открыли для себя AliExpress - увидели, что там есть супердешевые вещи. Для Насти вообще это был шок, что вещи могут в принципе стоить так дешево. Поначалу она покупала все самое дешевое, но потом научилась правильно выбирать и поняла, что если чуть подороже, то вещь может быть существенно лучше. Ее навык обрабатывать большой объем информации оказался очень важным на Али - когда большой выбор, его нужно быстро обрабатывать.

Пару лет назад для Насти стало открытием то, что на AliExpress есть целые магазины, которые могут гарантировать хорошее качество. Поэтому она всегда смотрит, из какого магазина заказывает вещи, и следит за тем, чтобы не заказать подделку чего-либо. Ей не хочется носить подделки, и лучше она поищет что-нибудь у местных дизайнеров, именно у китайских, и это будет супер круто.

Диана и Даниэла

Диана - создатель семейного бренда одежды и мама-блогер. Диана всегда мечтала создать бренд со своим именем и решилась на это во время своего второго декретного отпуска, когда в жизни появилась возможность подумать о том, чем действительно хотелось бы заниматься. В Новосибирске ее знают, как активную маму активных детей, которая всегда старается выглядеть стильно. Диана планирует сформировать сообщество вокруг своего бренда с участием активных мам, родителей, детей, для встреч и общения, которое привносит идеи в этот проект бренда семейной одежды.

Диана хочет довести до идеала весь процесс производства комфортной одежды для мам, пап и детей. Вместе с поддерживающим мужем и командой единомышленников Диана создает такой бренд, который будет доступен как можно большему числу стильных людей. Она убеждена, что необязательно тратить на одежду огромные деньги, чтобы выглядеть стильно.

Клиентом AliExpress Диана стала давно, т.к. муж активно пользовался платформой для заказа гаджетов. А вот для своего бизнеса она стала использовать платформу совсем недавно. Когда она задумывала бренд одежды, нужно было придумать необычный продукт, и она разработала модель футболок, в которой есть задумка, построенная на фурнитурах. Диана не могла нигде найти такую фурнитуру, а в итоге нашла на AliExpress у продавца. И она очень надеется, что она сможет запустить эту модель в производство в ближайшее время, и все увидят, какой у них крутой бренд.

Лилия Нестерова, сотрудник Почты России, Москва

Лилия Нестерова с детства знала, что будет работать на почте, как мама, которая уже 36 лет работает почтальоном. Лиля всегда хотела помогать людям – принести пенсию, письмо, доставить посылку.

Участие Лилии в жизни Почты России не ограничивается только работой: она соревновалась за звание лучшего почтальона Москвы, состоит в молодежном совете компании, активно участвует в благотворительных мероприятиях и социальных акциях.

Видя на почте множество посылок с заказами с AliExpress, Лилия узнала, что там можно покупать товары, которые в Москве могут стоить намного дороже, и сама стала регулярно пользоваться этой возможностью. И с тех пор ее можно считать другом Алика.

Алексей Саенко, техно-гик, Москва

Алексей Саенко работает менеджером по технической поддержке землеройной техники. По образованию Алексей - инженер-конструктор транспортных средств повышенной проходимости. А по призванию сам себя называет техно-гиком.

Алексей - фанат Алика. Он стал клиентом AliExpress спонтанно, - в какой-то момент ему понадобилось защитное стекло на телефон. Ему эта покупка понравилась, так как это было выгодно. И потом всей семье, знакомым и друзьям Алексей покупал и клеил стекла. Научился наклеивать стекла безупречно. Считает это новым навыком, который оказался полезным в жизни)

Начав с мелких аксессуаров, Алексей переключился на на электронику. Которую теперь покупает в основном только на AliExpress. Например, телефон он купил там же. Когда появился TMall, стал покупать крупную электронику, телевизоры, телефоны, мелкую бытовую технику себе и родственникам.

Совет Алексея как заядлого покупателя AliExpress: покупать технику у крупных китайских продавцов, представляющих качественные китайские марки. И только в официальных магазинах (офишиал сторы). Тогда это будет не просто выгодно, но и хорошего качества.

Сакен Кагаров, спортсмен и путешественник, Алматы

Сакен Кагаров - спортсмен, путешественник, блогер из Алматы. Сакен занимается экстремальными видами спорта и при этом создает вдохновляющий контент для своего блога.

Пару лет назад Сакен понял, что мало путешествовать и снимать это на телефон, и он задумался о кадрах с дрона, и в итоге весь мир начал снимать с дрона. Это контент совсем другого уровня, ведь съемки с дрона настолько эпичны, что напоминают фильмы Марвел. Свой первый дрон Сакен купил на AliExpress. И очень рад тому, что там можно найти доступные вещи для такого рода съемок, которые можно заказывать быстро и недорого.

Если говорить про дальнейшие планы - у Сакена их много: заниматься летом велосипедом, зимой - лыжами, перейти в съемках на другой уровень, снимать короткометражные фильмы с друзьями, со временем создать свой продакшен. А еще - освоить новые виды спорта. Например, прыжки с парашютом или мотокрос. А еще хочет заняться каким-то другим зрелищным видом спорта, о котором не рассказывает - это секрет.

Лера Яскевич, певица, блогер, Минск

Лера Яскевич - певица и блогер из Минска. В 2012 году она решила создать свой YouTube канал. Она вдохновилась примерами иностранных кавер блогеров, и ей захотелось делать что-то похожее, потому что Лера всегда любила петь. Хотя в детстве Лера, как и многие девочки хотела стать сначала балериной, потом космонавтом, а уже потом певицей, артисткой. Сегодня Лера уже независимая и самобытная исполнительница авторских песен.

Про AliExpress Лера узнала еще, учась в школе, когда ее одноклассница заказала там крутую кофту. Своих денег на кофту у Леры не было, поэтому они с мамой заказывали разную бижутерию, браслетики, в общем, мелкие вещи. Но ее самая важная и серьезная покупка на AliExpress - это первый музыкальный инструмент - укулеле. Лера смотрела много разных видеоблогов, где учили играть на укулеле, и вскоре она выбрала самую красивую укулеле, которую только можно было выбрать. Она стоила 75 баксов, и эти деньги Лера заработала на фотографии - она фотографировала выпускной в своей школе, и все их потратила на этот заказ. С тех пор Лера очень дорожит дружбой с Аликом.

Зера Черешнева, Руководитель событийного маркетинга Вконтакте, Москва

Зера Черешнева работает руководителем событийного маркетинга в социальной сети ВКонтакте. Профессиональная необходимость Зеры - всегда отлично выглядеть и одеваться в соответствии с дресс кодом, а он может быть разным на разных событиях.

Зера стала клиентом AliExpress случайно много лет назад - зашла на сайт посмотреть необычные принты для карнавальных костюмов, когда придумывала образы для вечеринки. Внимание привлекла страница корейского дизайнера пышных юбок. Ценник был выше стандартных товаров на Али, но принты подходили идеально. Юбки оказались отличного качества и регулярно одалживались подругами под разные мероприятия. С тех пор Зера шутит, что если вам нужно боа для вечеринки или костюм водолаза для Хэллоуина, все самое безумное можно найти на AliExpress.

Зера энергичная и быстрая, много работает в коммуникациях, часто ведёт прямые эфиры, общается с лидерами мнений. Понятно, что такой яркий человек любит и умеет красиво одеваться, поэтому Зеру можно назвать фэшиониста - человеком, который очень хорошо разбирается в стиле, трендах и дизайнерах. Она легко сочетает одежду российских дизайнеров, культовых домов моды и масс-маркета.

Ещё у Зеры есть французский бульдог по имени Шарлотт - одежду, игрушки и собачьи принадлежности для неё хозяйка заказывает на Али, так как это экономит время, деньги и позволяет реализовать любые фантазии.

Тина, создатель бренда одежды Toppies, Шанхай

Тина из Шанхая - создатель бренда женской одежды Toppies.

Тина верит в силу моды, и в то, что новая качественная и стильная одежда может сделать счастливой, подарить хорошее настроение, удачу. Поэтому слоган бренда Toppies “Мы доставляем счастье”.

Тина создала свой бренд 4 года назад, и вместе с AliExpress ее бизнес стремительно развивался. На 80% покупатели Toppies - девушки из России. Тина определила основные потребности российских девушек - выверенная размерная линейка, качественный материал и конечно, стиль. Тина очень гордится тем, что ее бренд снискал любовь российских покупательниц. Ее амбициозный план - завоевать 10 миллионов поклонниц бренда по всему миру.

Пес Молекула, собака-улыбака, Москва

Собака Молекула была найдена на улице. Из бродячей она превратилась в любимую, ухоженную собаку хозяина-физика. Отсюда и имя. Теперь Молекулу балуют вкусной едой, игрушками и аксессуарами с AliExpress. Например, очень модные плетеные нейлоновые поводки Молекула заказывает на AliExpress, предварительно изучив отзывы о них от собак со всего мира. И когда она читает эти отзывы или оставляет свои, то приобщается к собачьему мировому сообществу, и ей это очень льстит.