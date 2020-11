Прием в шоу «Голос-9» закрыт: на подножку заскочил энергичный кубинец и техничный армянин, а латыш-рокер сделал предложение невесте

Саркис Эдвардс. Фото: Первый канал

Ставки сделаны, ставок больше нет, как говорят в казино. Каждый из четырех наставников «Голоса» (Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин) набрали по 12 вокалистов в команду. И в следующую пятницу начнутся поединки — выпуски шоу, в которых игра пойдет на выбывание. Тем временем, «КП» представляет самые яркие выступления финального эпизода слепых прослушиваний.

Саркис Эдвардс (41 год, Ереван)

Каратист (черный пояс, 3 дан), модель и музыкант давно уже солирует в группе The Soul Of Blues, играющей этнику (в том числе и с использованием армянского дудука). Саркис стал известен в узких джазовых кругах после дуэта с легендой Армении — Дживаном Гаспаряном. Однако широкой славы парень до сих пор не снискал. За чем и пришел в «Голос». Вокалист отметился харизматичным исполнением хита You Can Leave Your Hat On Джо Кокера. И хотя Полина Гагарина решила, что поет женщина, в чем убедила всех коллег, Саркис не очень расстроился. Ведь к нему повернулись все, а он отправился в команду Валерия Сюткина.

Андрей Антужан (43 года, Осло)

Колоритный латыш-рокер, прилетевший в «Голос» аж из Осло, в черной коже с перстнями и в киберпанковской шляпе спел шлягер Come with Me Now группы Kongos, но наставников не покорил. Сам Андрей родился в Латвии, давно поет и даже успел пособирать декорации в Голливуде. Однако в «Голосе» никого не покорил — «Мне не понравилось», заключил Сюткин. Более того, Сергей Шнуров заинтересовался, как артист преодолел закрытые границы в условиях пандемии. Антужан не растерялся, объяснил, что все было легально, а еще воспользовался ситуацией и сделал предложение любимой — прямо в эфире Первого канала.

Фото: Первый канал

Девушка, прилетевшая с Андреем из Норвегии, была шокирована и приняла кольцо со слезами на глазах: «Какая прелесть!». Аккомпанировал Сергей Сергеевич Жилин.

Ранди Хунко Торрес (20 лет, Куба)

Этот участник стал самым ярким в девятом сезоне. Кубинец Ранди Хунко с афропрической взялся за хит Тины Тернер Nutbush City Limits и напором чуть не разнес сцену. И развернул к себе всех, кроме Валерия Сюткина (не исключено, что артист уже набрал к тому времени команду). Горячий парень прилетел в Россию, чтобы жить с любимой женщиной — это она уговорила артиста попробовать силы в шоу, а еще зажигать на просторах нашей страны. В «Голосе» он продолжит выступление в команде Полины Гагариной.