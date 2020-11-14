Астролог Татьяна Лукашевич: Новолуние 15 ноября включает энергию секса и денег

В природе все очень логично. Что делать долгими ночами после сбора урожая если не заниматься сексом? Ведь хороший секс спасает от психологических кризисов. Фото: Shutterstock

- Новолуние – это всегда новая энергия на следующий лунный месяц, - объясняет астролог Татьяна Лукашевич. – На этот раз оно произойдет в самом мистическом знаке Зодиака, который управляет огромными финансовыми потоками, нашим подсознанием, сексом, зачатием, криминалом и всем тем, что относится к кризисам в нашей жизни. Даже психологическим.

- Заинтриговали, Татьяна. Насчет секса…

- В природе все очень логично. Что делать долгими ночами после сбора урожая (Дева) и свадеб (Весы), если не заниматься сексом? Это отличное приложение энергий Скорпиона. Ведь хороший секс спасает от психологических кризисов.

- К сожалению, не у всех есть интимный партнер.

- Вот почему осенью всегда увеличивается количество психических заболеваний.

Можно заменить сексуальную энергию знака Скорпион на энергию денег. Подумайте: может, надо позаботиться о создании финансовой подушки безопасности, пойти учиться по теме инвестиций?

Деньги – тоже энергия. Кто-то даже выберет их вместо секса. Когда ваши инвестиции приносят положительный результат, это тоже хорошее лекарство от депрессий. А возможно, и лучшее. Ведь мы живем в материальном мире на планете Земля.

Вот такой ликбез по поводу Скорпиона, чтобы читатели «Комсомолки» лучше понимали природу этого знака и тенденции, которые будут нас окружать в течение месяца.

А теперь поговорим подробнее. В момент новолуния будет складываться точная квадратура между Венерой, отвечающей за финансы и Плутоном с Юпитером, в паре отвечающими за огромные финансы.

Конечно, квадрат – аспект борьбы и напряжения, но при аккуратном использовании энергий этих планет можно заработать много и очень много. Но также и потерять. Поэтому, если вы торгуете на фондовом или валютном рынке, соблюдайте все риски и диверсификацию.

Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

Венера еще отвечает за любовь, отношения и наших партнеров. Плутон – за роковые страсти и жесткие перемены, Юпитер – за социальные договора, к которым относится и брак. Поэтому у кого-то в ближайший месяц произойдет кардинальная смена декораций в темах партнерства, вплоть до расставания. Будьте очень аккуратны в словах и поступках, т.к. в отношениях реально сейчас мы все ходим по канату.

Возможно, стоит где-то промолчать или взять паузу, если вы дорожите вашими отношениями. Но если вас в отношениях «все достало», вы больше не можете терпеть, то в ноябре ваш выход. Ставьте точку! Плутон - великий чистильщик, значит, его время чистки в вашей жизни пришло.

Сама же точка новолуния, а точнее, Солнце и Луна, сделают точный секстиль к тем же Плутону и Юпитеру. То есть одновременно нам будут предоставляться и хорошие возможности, благодаря которым мы сможем легче пройти все препятствия, вызванные предыдущим квадратом.

Проанализируйте сейчас, что вы можете сделать для улучшения своего финансового положения, как начать создавать пассивный доход, поднять свою самооценку, научиться выставлять свои границы, избавиться от депрессии, у кого она есть?

-Татьяна, ранее вы предсказывали, что пик пандемии коронавируса произойдет 7-13 ноября, когда Плутон и Юпитер соединятся в последний раз в этом году. Так и случилось. В России, Америке, в мире каждый день - печальные рекорды по числу заболевших.

- Плутон и Юпитер все еще слишком близко, в орбисе меньше градуса. Поэтому мы все еще должны избегать большого скопления людей, носить маски, беречь себя… Количество заболевших будет уменьшаться по мере расхождения этих двух планет, «виновников пандемии», к концу февраля 2021 года.

Марс по-прежнему стационарный, его скорость 2.8% от средней, он стоит в 16 градусе Овна.

Козероги, Весы и Раки второй декады, особенно будьте аккуратны: как в общении с другими людьми, так и со своим здоровьем.

Особенно, если вам за 50 и у вас есть риск сердечных заболеваний. Это объясняется тем, что Марс встает в конфликтный аспект к Солнцу, которое в астрологии отвечает за сердце и наше здоровье. А также за карьеру, бизнес. Поэтому молодые могут заиметь проблемы на работе, а пожилые – со здоровьем.

Если вы знаете свой гороскоп, то посмотрите, не взаимодействует ли Марс с вашими угловыми точками гороскопа: асцендентом, надиром, зенитом и десцендентом и личными планетами.

Тогда вам будет более понятно, что может случиться или не случиться в вашей жизни.

В ноябре в издательстве «Комсомольская правда» выходит книга Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп»

Так как новолуние произойдет в денежном знаке, то желающие могут провести ритуал на привлечения денег в свою жизнь.

- Что надо делать?

Положите в первую ночь после новолуния кошелек с монетами на окно и попросите Луну: «Месяц, дружочек, наполни кошелечек».

Утром кошельком можно пользоваться. Монетки будут заряжать остальные деньги своей энергией.

Всем удачи, любви, осознанности, позитива и наилучших возможностей.

КСТАТИ

В издательстве «Комсомольская правда» в ноябре вышла книга Татьяны Лукашевич «Твой гороскоп лучший. Звездный компас на пути к счастью».