Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 15 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 15 ноября 2020 года Фото: REUTERS

ОБМЕН ТЕЛАМИ ПОГИБШИХ

В субботу вечером президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы выразить удовлетворение соблюдением режима прекращения огня. Во время разговора Путин отметил, что "в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри". Глава России попросил обеспечить сохранность святынь, и сделать так, чтобы они были доступны для верующих.

"Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий. Храмы на азербайджанских территориях , которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняются государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам", - согласился Алиев.

Сайт Минобороны Азербайджана продолжает публиковать видеорепортажи из Нагорного Карабаха. На этот раз из сел Талыш и Гюлябюрд.

"При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции", - сообщает сайт военного ведомства Азербайджана.

НА ПАШИНЯНА ГОТОВИЛИ ПОКУШЕНИЕ

В Минобороны Армении сообщают, что процесс идентификации погибших во время военных действий "продолжается с использованием всех возможных современных средств".

Опознать погибших по телам очень сложно, так как гибли военнослужащие от мощных ракетных ударов, целыми подразделениями. После этого их тела не могли забрать с поля боя несколько недель.

Неспокойно стало и в самом Ереване. После задержания в Армении представителей оппозиции, которые устраивали незаконные митинги, стало известно, что они же готовили покушение на премьера Никола Пашиняна.

"Среди задержанных лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, лидер "Родины", экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян и представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. При обысках обнаружено оружие и боеприпасы", - сообщает Служба нацбезопасности Армении.

"Бывшие высокопоставленные чиновники готовились к покушению на государственного деятеля, узурпации власти... но их действия были раскрыты", — отмечается в заявлении СНБ Армении.

ХРАМЫ ВЗЯТЫ ПОД КОНТРОЛЬ МИРОТВОРЦАМИ

"Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, и опасность ему не грозит. Сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжают служить и проводить обряды, - написал директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) Иерей Ваграм Меликян.