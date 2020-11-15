Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 15 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

14 ноября было завершено развертывание российских наблюдательных постов. Здесь находится 15-я мотострелковая миротворческая бригада Фото: REUTERS

НЕМНОГО ГУМАНИЗМА ОТ БАКУ

Баку решил дать Еревану отсрочку в пять дней на вывод войск из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. Теперь свои дома жителям необходимо покинуть до 25 ноября.

"Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению", - сообщил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан пошел на встречу исключительно "из гуманитарных соображений", так как дорога, ведущая в Армению, "достаточно узкая, она сильно загружена".

- А вот вывод армянских формирований из Агдамского и Лачинского районов будет производиться по графику (до 20 ноября - прим.Ред.), ранее утвержденному лидерами Азербайджана, России и Армении, - подчеркнул Гаджиев.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Если военные действия остановить удалось, то сражение в интернете продолжается. Сайт Минобороны Армении продолжает незримый бой с оппонентами. Официальный представитель ведомства Шушан Степанян опровергла ряд фейков, которые распространяются в интернете.

"Министерство обороны Республики Армения по каким-либо каналам никогда не продавало Турецкой Республике какое-либо оружие или боеприпасы. Основная часть указанных в публикации документов комментируется искаженным образом, и именно на этом искажении и строится распространяемая дезинформация. Министерство обороны Армении не предоставило заем в размере 3,5 миллионов долларов частной компании, "руководитель которой имеет дружеские отношения с министром обороны Давидом Тонояном". Министерство обороны предоставило этот кредит компании твал с целью обеспечения непрерывности поставок вооружений из третьей страны в Армению. При этом на момент предоставления кредита данная компания уже поставляла часть заказанного вооружения, стоимость которого была больше, чем предоставленный заем. А общая стоимость сделки в кратном размере была больше, чем размер указанного займа. Утверждается, что какие-то частные лица предложили нам приобрести бронежилеты за 300 долларов у России, но Министерство обороны отклонило это предложение, а затем, через другую частную компанию, приобрести те же бронежилеты стоимостью более 1000 долларов. Откровенная и наглая ложь. Министерство обороны Армении, подписанное соответствующими договорами приобретает оружие, боеприпасы и вооружение российского производства по льготным ценам, установленным для Республики Армения", - опровергла информационные вбросы Шушан Степанян.

Логично: ни одна частная компания не может торговать продукцией Минобороны России по более низким ценам.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Командующий российскими миротворцами на территории Нагорного Карабаха генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что ситуация в регионе постепенно стабилизируется.

"14 ноября было завершено развертывание российских наблюдательных постов. Здесь находится 15-я мотострелковая миротворческая бригада. После того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение, в Нагорный Карабах были направлены российские миротворцы, которые будут контролировать соблюдение договоренностей. Планируется отправить около двух тысяч человек", - отметил командующий российскими миротворцами.

В это время в Минобороны России сообщили о формировании Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте.

"По указанию министра обороны России Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента России Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Волкова А.А., которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 человек), 15 ноября 2020 г. осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек). Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 г., с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования. В рамках этой работы сегодня 15 ноября 2020 г. для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав Ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти России", - говорится в сообщении Минобороны России.

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