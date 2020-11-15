Политолог: У безопасности в Карабахе есть гаранты

На территории Нагорного Карабаха еще вчера шли бои, а сегодня наши миротворцы встали на согласованных линиях разграничения. Фото: REUTERS

На территории Нагорного Карабаха еще вчера шли бои, а сегодня наши миротворцы встали на согласованных линиях разграничения. Что ждать людям на этих землях — об этом «КП» спросила главу Института политических исследований Сергея Маркова.

- После ввода миротворцев ситуация в Карабахе должна разрешается вскоре?

- Тут несколько моментов. Главное: не гибнут люди. Прекратилась мобилизация на войну. Десятки тысяч матерей и отцов молятся на российского солдата, который освободил их от тягот переживаний. Что их дети не попадут на фронт и не погибнут.

- Россия гарантирует безопасность возвращающихся в Степанакерт его жителей?

- Да. Вопрос номер один — не политический, не военный, а гуманитарно-моральный. На российских солдат надежда у тысяч людей. В том числе благодаря им сотни и тысячи жизни спасены. Эти молитвы помогут — такая молитва доходит до бога. Она будет иметь и политический смысл.

- Не надо жечь дома и вывозить гробы?

- Не надо. Есть надежный гарант для оставшихся и возвращающихся - это наши миротворцы.

Глава Института политических исследований Сергей Марков Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Степанакерте появляется возможность жить нормально. Да, пока неясно, как дальше будет складываться ситуация в плане политического урегулирования. Но все, кто находится под защитой русского солдата — им не угрожает ничего.

- Соглашение между Москвой, Ереваном и Баку и наши штыки - это составляющие безопасности на этих землях?

- И соглашение, и штыки. Но есть и такой гарант, как цивилизованный характер высшего азербайджанского руководства. Напомню, что президент Алиев - выпускник МГИМО. Для него реноме президента Азербайджана в мире имеет большое значение. Нет сомнений, что азербайджанская армия проявит сдержанность. Никакого геноцида не может быть.

- Почему?

- Повторюсь: и наши солдаты, и характер власти в Баку. Полагаю, жизнь на этих территориях станет лучше. Соглашение трех стран подразумевает деблокаду и Карабаха, и Нахичеваня. Это даст возможность к новым экономическим связям. А что касается поджегов - жечь леса вокруг Шиши, в Лачинском коридоре — это варварство. Которое надо немедленно прекратить.

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