«В 42 выгляжу лучше, чем в 24»: Анфиса Чехова похвасталась фигурой в бикини и рассказала, в чем секрет ее красоты

Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова отправилась в отпуск на Мальдивские острова. В Инстаграме телеведущая щедро делится отпускными снимками – море, пляж и много-много фото в бикини. Опубликовав очередной снимок из бассейна, Анфиса призналась, что сейчас чувствует себя гораздо более уверенной, чем в молодости. Телеведущая считает, что теперь она выглядит лучше, чем в 20 лет.

- Если бы мне кто-то сказал, что в 42 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 - я ни за чтобы не поверила, - написала она на своей страничке. - Мне приятно осознавать, что в 42, я заслужила именно такое лицо и тело! Конечно, я не могу оставить в стороне моих: косметолога, психолога, эндокринолога, тренера по йоге и ЕМС... они тоже помогают мне в процессе самосовершенствования, но основную работу делаю Я сама. И речь сейчас не о похудении, ведь я не напрягалась и не ложилась костьми, чтобы сбросить лишние килограммы. Все мои преображения были естественными, без ножа хирурга, советов диетолога, применения силы воли и вообще без какого-либо насилия над собой! Что я хорошо усвоила к своим почти 43 годам, что себя нужно любить, а не насиловать.

Телеведущая сфотографировалась в бассейне. Фото: Инстаграм.

Чехова сфотографировалась в леопардовом бикини, лежа спиной на воде. При этом пышная грудь телеведущей едва поместилась в лиф купальника. «У вас шикарная фигура», «Мне бы так хотя бы в 32 выглядеть», «Как всегда сексуальна», - пишут поклонники в комментариях.

В отпуск телеведущая отправилась в компании близких друзей. На Мальдивах Анфиса поселилась в дорогом пятизвездочном отеле. И тут же посетовала на тяжелые будни отдыхающих. Чехова и ее подруга сфотографировались, «прикрывшись» круассанами, который их приятель в этот момент держал в руках.

- Для создания этого фото нам потребовалось три человека за кадром, изнывающие от жары, два круассана, полтора часа под палящим солнцем, в результате чего у некоторых обгорели плечи, а мое лицо заплыло веснушками, несмотря на 100 % защитный крем, - пожаловалась Анфиса. - Быть тревел-блогером и создавать красивые картинки мечты, ох как не просто. Хотя, сейчас меня закидают камнями, и обязательно напомнят про шахтеров... Но я не предаюсь сравнениям, а хочу чтобы уважали любой труд! В итоге из 200 кадров я смогла еле-еле наскрести один, из которого, в результате, после долгой обработки, получилась эта картинка.

На Мальдивы Чехова улетела в компании друзей. Фото: Инстаграм.

К слову, это уже четвертый отпуск телеведущей за последние полтора месяца. В октябре телеведущая успела два раза слетать в Турцию, а также отдохнуть в санатории в Сочи вместе с мамой и сыном Соломоном. И вот теперь Анфиса отправилась на очередной отдых – в этот раз на экзотические острова.