«Прямая линия»: Ведущие эксперты ответили на вопросы российских автомобилистов

Во Всемирный день качества в России состоялась вторая ежегодная федеральная «Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: Дмитрий Бурмистров.

Как оптимизировать расходы на содержание автомобиля? Стоит ли экономить на топливе? Что делать при подозрении на недолив, и какими правами обладают автомобилисты на АЗС? На эти и другие вопросы автомобилистов ответили ведущие российские и европейские эксперты, ученые и общественные деятели. Во Всемирный день качества они приняли участие во второй ежегодной «Прямой линии», посвященной моторному топливу. Зрителями почти четырёхчасового эфира, прошедшего в формате ток-шоу, стали тысячи автолюбителей по всей стране. Они узнали о топливе, присадках, работе АЗС, эксплуатации и обслуживании машин.

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ?

Первая тема, которую обсудили эксперты в рамках трансляции – это способы оптимизировать расходы на содержание и обслуживание автомобиля. Этот вопрос волнует каждого водителя. Особенно проблема актуальна сейчас, когда экономическая ситуация в стране и мире изменилась.

- Самая большая статья расходов – то, насколько ваш автомобиль подешевеет, если вы захотите его продать. Через три года и 100 км пробега потеря стоимости составит 20-60%, - рассказывает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. - Вторая статья затрат –топливо. Она составляет 10-40% от всей суммы. Также нужно учитывать затраты на страхование и остальные расходы. В целом за три года сумма на владение автомобилей разных классов составляет от 560 тысяч до 4 млн. рублей.

Предотвратить потерю стоимости невозможно, поэтому автомобилисты ищут другие способы экономии. Например, на топливе. Расход бензина или дизеля зависит от множества факторов. В их числе стиль вождения, качество дорожного покрытия, погода, скорость, количества груза в салоне и даже открытые окна.

- Все факторы расхода делятся на две группы: объективные (технические, природные) и субъективные, которые зависят от водителя. Это и его квалификация, и стиль вождения, и техническое состояние автомобиля. Эти нюансы напрямую сказываются на потреблении топлива автомобилем, - отмечает кандидат технических наук, доцент Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Виталий Лисин. - Например, если водитель очень активно жмет на газ и тормоз, это резко повышает расход топлива. Такие неоптимальные режимы движения с точки зрения управления двигателем и управления кинетической энергией транспорта заставляют автомобилиста переплачивать. Кстати, неуверенная езда также приводит к перерасходу, поскольку двигатель работает в режиме низкого КПД. Поэтому езда должна быть гладкой.

А вот заправлять автомобиль бензином с более низким октановым числом ради экономии эксперты не рекомендуют. Глава направления моторного тестирования масел и топлив международного испытательного центра APL (Германия) Торстен Каберник отметил, что важно выбирать топливо тех параметров, которые рекомендует производитель.

- Да, оно может быть дешевле, но это повлияет на двигатель, - отметил Торстен Каберник. - Последствия могут быть разными. Мотор реагирует на топливо, которое получает. Поэтому его работа будет не такой эффективной, расход будет идти иначе. И это несет в себе определенный риск. Поэтому нужно внимательно смотреть на то, что мы заливаем в наш бензобак.

Руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков, заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Фото: Дмитрий Бурмистров.

БОРЬБА С НЕДОБРОСОВЕТСНЫМИ ИГРОКАМИ

Еще одна актуальная тема, волнующая автомобилистов – недолив топлива. Как рассказал заместитель главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов, такая проблема действительно есть. Во время проверок она выявляется в 20% случаев.

- Но надо понимать, что сегодняшнее законодательство недостаточно эффективно. Мы проверяем АЗС, заранее предупредив организацию. И даже в таких случаях все равно умудряются не доливать, - поделился эксперт. – Если посмотреть статистику, которую дают нам общественные организации, эти цифры несколько выше. Были исследования, в ходе которых в этом явлении улучали едва ли не 70% организаций. Но недавно был принят закон о государственном контроле. Он вступит в силу в июле следующего года. Он даст нам возможность осуществлять такие проверки в режиме тайного покупателя: без предупреждения приходить и делать замеры и качества, и количества топлива.

Также своим опытом поделился координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Каждый месяц организация проверяет около 100 заправок, а за 9 месяцев 2020 года было проведено 1452 теста в 12 регионах России.

- По количеству могу сказать: да, недоливают, – отметил эксперт. – Чаще всего нарушения установленной погрешности фиксируются на частных заправках или мелких сетях. Главное, что придает уверенности автомобилистам на крупных сетевых АЗС, – это комплексный подход, когда не на словах, а на деле их руководство модернизирует инфраструктуру нефтебаз, системы транспортировки и самих автозаправочных станций.

Крупные топливные компании совместно с государственными контролирующими органами зачастую сами выступают за очистку рынка от недобросовестных игроков, некачественного топлива и недоливов. Для них важна репутация и лояльность клиента, поэтому они поддерживают Росстандарт в его инициативах: введение оборотных штрафов за недоливы и введение нового ГОСТа на топливораздаточные колонки.

Ведущие «Прямой линии» Антон Комолов и Алена Огнева. Фото: Дмитрий Бурмистров.

КАК ПОМОГАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Следить за стандартами - по всей цепочке от нефтеперерабатывающего завода до АЗС –добросовестным игрокам помогают современные технологии. О подходах к контролю и новейших системах на АЗС рассказал руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков.

- В 2019 году для минимизации технических сбоев и действия человеческого фактора при транспортировке, хранении и реализации топлива по всей логистической цепи от нефтебазы до АЗС была развёрнута система цифрового мониторинга движения нефтепродуктов,– отметил Виктор Чуяков. –А для усиления надежности работает собственная мобильная метрологическая служба, инспектирующая АЗС по принципу стороннего аудитора.

Эксперты получили от автомобилистов более 500 вопросов. Фото: Дмитрий Бурмистров.

В прошлом году компания запустила в Ленинградской области автоматизированный терминал «Гладкое». Это самый современный комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов в стране. «Умные технологии» учета и контроля исключают человеческий фактор и минимизируют последствия для потребителя от единичных сбоев, которые неизбежны в любых сложнейших технологических системах.

Кроме того, на АЗС «Газпромнефть» с опережением были внедрены инструменты, только что введенные в порядке рекомендаций новым ГОСТом на топливные колонки. В их числе – ужесточение в два раза допустимой погрешности по точности налива и дистанционный онлайн-мониторинг оборудования на АЗС для исключения каких-либо неполадок.

Также во время «Прямой линии» эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме, какие правила действуют на АЗС, что нужно знать об авто путешествиях и из чего формируется цена на топлива. Полная версия трансляции доступна по на официальном YouTube-канале Росстандарта.

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