Стартовал конкурс социальных проектов «Инносоциум»

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум объявляет о начале третьего Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров. Его цель – привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем.

Отборочный этап конкурса стартует 16 ноября и завершится 31 января 2021 года. Студенческие коллективы со всей России могут заявить о своих проектах, заполнив электронную форму на сайте innosocium.ru.

До 14 февраля 2021 года Совет экспертов определит полуфиналистов, которые поборются за грант в 300 000 рублей в каждой из номинаций и получат возможность представить свои проекты жюри конкурса под председательством заместителя председателя Совета Федерации РФ Галины Кареловой. Среди других членов жюри – представители органов власти, ведущих компаний, общественных и благотворительных организаций.

Критериями отбора проектов станут их социальная значимость и потенциал, оригинальность идеи, качество подачи, а также план продвижения и ожидаемый социальный эффект.

В преддверии третьего сезона конкурса «Инносоциум» Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что конкурс стал успешной площадкой для реализации безграничного потенциала молодых людей, воплощения в жизнь проектов, которые могут внести существенный вклад в прорывное развитие социальной сферы. «Крайне важно привлекать талантливую молодежь к решению социально значимых проблем и создавать площадки, на которых будут вырабатываться пути их решения. Конкурс проводится в третий раз и уже успел зарекомендовать себя в качестве такой площадки. Уверен, что по итогам проведения конкурса этого года мы увидим много ярких и важных для жизни общества проектов», – отметил глава ведомства.

Об особой актуальности и востребованности Конкурса говорит количество участников. В предыдущем сезоне свои работы представили студенты 256 вузов из 70 регионов нашей страны. На конкурс было подано более 600 заявок.

«С каждым годом конкурс привлекает все большее количество проектов и студенческих сообществ. К нам также присоединяются партнеры, готовые развивать новые направления социальной повестки. Все это показывает, какой огромный запрос существует сегодня на яркие, социально ориентированные проекты, формирующиеся в креативной молодежной среде. Наш конкурс вовлекает студентов в активную общественную жизнь и вместе с тем помогает им создавать эффективные проекты, способные улучшить жизнь людей в различных регионах нашей страны», – отметила директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Совет Федерации выступит партнером номинации «Активное долголетие». В ней участвуют проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения. «Формирование условий для активного долголетия пожилых людей – приоритет современной социальной политики. Особенно важно продолжить поддерживать использование новых социальных практик и проектов, направленных на сохранение здоровья, формирование активного образа жизни и интеграцию в общество людей старшего поколения», – подчеркнула Галина Карелова.

Награждение победителей конкурса «Инносоциум» и презентации их уже реализованных проектов состоятся на площадках крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс в 2021 году.