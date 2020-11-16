Владимир Путин: Наркотики угрожают будущему нашего народа

О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жёстко, - призвал Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы, приносят в семьи горе, разрушают нравственные основы общества, - заявил Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, на котором обсуждался проект Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года. - Тема крайне сложная. Она напрямую затрагивает национальную безопасность, скажу больше – без всякого преувеличения, будущее нашего народа.

Пандемия рано или поздно пройдет, и не первый план выйдут те проблемы, которые были и раньше. Поэтому борьба с ними должна продолжаться в любой ситуации.

- Аналитические материалы показывают, что ситуация остаётся сложной, - сказал президент. - За 9 месяцев текущего года правоохранителями выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений. Результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день.

Президент перечислил шесть основных направлений работы.

1. Для распространения наркотиков преступники всё чаще используют современные средства коммуникации, бесконтактные способы расчётов и новые внебанковские формы платежей. Между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личный контакт. В нынешнем году в условиях пандемии эти тенденции ещё более усилились.

2. Из-за пандемии государственные границы в мире закрылись, в первом полугодии 2020 года контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть. Но по мере восстановления межгосударственного общения попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся.

3. Важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, продолжать оснащать медицинские наркологические организации оборудованием.

4. Нужно определить федеральный орган, ответственный за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых.

5. Расширение и проведение именно антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодёжи социальных сетях, в образовательных учреждениях.

6. Наркотическая угроза носит глобальный характер, следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего в рамках ООН, БРИКС, ОДКБ, ШОС.

«ЛЕГКИХ» НАРКОТИКОВ НЕ БЫВАЕТ

- О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жёстко, - призвал Путин. - Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом «безопасном, цивилизованном» потреблении так называемых «лёгких» и других наркотиков.

Все эти задачи должны решаться с помощью Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года,

- Очень прошу всех отнестись к этому самым серьезным образом: и к самому документу, и к реализации этого документа в будущем, - потребовал глава государства, напомнив о персональной ответственности и глав регионов, и глав ведомств.