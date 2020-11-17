Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Тяга к перемене мест

Несколько вариантов для бюджетных путешествий
Алексей КУЗНЕЦОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)

Куда податься осенью

«И как мы жили без этой удаленки?!» Так все чаще восклицают те, кто может работать вне офиса и не терять при этом в доходах. Особенно удобен новый формат для тех, кто любит путешествовать. Можно не ограничивать себя 28 днями оплачиваемого отпуска. Взял ноутбук - и уехал когда угодно и на сколько угодно. Главные вопросы: куда отправиться и как снизить транспортные издержки?

1.Хочу на море

Пока границы с большинством стран закрыты, можно поехать к российским морям. В южных регионах теплее, чем в средней полосе России или на Урале. Нет слякоти и больше солнца. А самое главное - гораздо меньше людей, чем летом. Плюс отличный бонус - можно сэкономить на билетах.

К примеру, в РЖД до 24 декабря действует акция «Бархатный сезон». По ней билет в плацкарте на курорты Краснодарского края можно купить со скидкой, а на верхние места в купейных вагонах некоторых поездов действуют специальные цены - от 999 рублей. Доехать со скидкой до Анапы, Адлера и Новороссийска можно из многих российских городов. Полный перечень уточняйте на сайте РЖД, в разделе «Тарифы и акции» (см. «Полезная ссылка»).

2.Между двумя столицами

Типичная картина прошлого года. Очередь из китайских туристов на двухэтажные поезда на Ленинградском вокзале в Москве. Билеты, особенно на выходные дни, нужно было брать за месяц. Причем не только летом.

Сейчас добраться до Санкт-Петербурга сильно проще, а на Невс-ком проспекте стало гораздо свободнее. Период до конца года - идеальное время, чтобы побывать в Эрмитаже или Петропавловской крепости без толп туристов.

Тем более что до 31 января (не включая период новогодних праздников - с 25 декабря по 11 января) действует специальная цена на билеты в тех самых двухэтажных поездах, на которых любили передвигаться из Москвы в Питер и обратно организованные группы китайских гостей. Стоимость билета в купе - от 999 рублей (в зависимости от поезда). Причем специальные цены действуют и на других направлениях, где ходят двухэтажные поезда, в том числе южных.

3.На Новый год и обратно - дешевле

Удаленщикам хорошо, они могут ехать в любой момент. Но у большинства россиян график жесткий. Чтобы куда-то поехать, нужно либо брать отпуск, либо ждать новогодних каникул. Для таких людей есть хорошие новости. Некоторые скидки будут действовать и в праздничные дни. Только билеты на эти даты нужно купить заранее.

Окно возможностей открыто уже сейчас: с 11 по 30 ноября нужно определиться с датами своей поездки и купить билеты туда и обратно. Скидка действует на поезда дальнего следования АО «ФПК», отправляющиеся с 27 декабря по 7 января. В этом случае обратный билет в купе или СВ будет дешевле на 30%. С другими акциями скидка не суммируется.

КСТАТИ

Мечта мизантропа

Передвигаться на поезде можно и максимально оградив себя от контактов с другими людьми. Весь вагон выкупить вряд ли получится, но приобрести отдельное купе - вполне. Для таких «оптовиков» действуют скидки - от 5 до 30%. Все зависит от дня недели, в который пассажир хочет поехать, и типа вагона. В праздничные и выходные дни размер скидки меньше. Поэтому есть стимул путешествовать в будние дни (со вторника по четверг). Тогда размер скидки будет больше, а попутчиков - меньше. В период пандемии это тоже важно.

СПРАВКА

Ехать на поезде сегодня - безопасно!

Меры защиты от коронавируса на железной дороге

• Все вагоны проходят дезинфекцию в депо. Этот процесс тщательно контролируется.

• Уборка в вагонах происходит четыре раза в сутки. Особое внимание сотрудники уделяют всем поверхностям, до которых дотрагиваются пассажиры: ручки, двери, поручни, столики.

• Масочный режим для сотрудников обязателен в течение всего рейса. Перед выходом на работу им проверяют температуру.

• У пассажиров температуру тоже измеряют: перед посадкой в вагон, а также два раза в сутки. Если у кого-то она окажется повышенной, на ближайшей крупной станции его осмотрит медицинский работник.

• Если пассажир забыл маску, перчатки или антисептик, их можно приобрести у проводника.

БИЗНЕС-ПРЕСС

Рекомендуемые