Тяга к перемене мест

Куда податься осенью

«И как мы жили без этой удаленки?!» Так все чаще восклицают те, кто может работать вне офиса и не терять при этом в доходах. Особенно удобен новый формат для тех, кто любит путешествовать. Можно не ограничивать себя 28 днями оплачиваемого отпуска. Взял ноутбук - и уехал когда угодно и на сколько угодно. Главные вопросы: куда отправиться и как снизить транспортные издержки?

1.Хочу на море

Пока границы с большинством стран закрыты, можно поехать к российским морям. В южных регионах теплее, чем в средней полосе России или на Урале. Нет слякоти и больше солнца. А самое главное - гораздо меньше людей, чем летом. Плюс отличный бонус - можно сэкономить на билетах.

К примеру, в РЖД до 24 декабря действует акция «Бархатный сезон». По ней билет в плацкарте на курорты Краснодарского края можно купить со скидкой, а на верхние места в купейных вагонах некоторых поездов действуют специальные цены - от 999 рублей. Доехать со скидкой до Анапы, Адлера и Новороссийска можно из многих российских городов. Полный перечень уточняйте на сайте РЖД, в разделе «Тарифы и акции» (см. «Полезная ссылка»).

2.Между двумя столицами

Типичная картина прошлого года. Очередь из китайских туристов на двухэтажные поезда на Ленинградском вокзале в Москве. Билеты, особенно на выходные дни, нужно было брать за месяц. Причем не только летом.

Сейчас добраться до Санкт-Петербурга сильно проще, а на Невс-ком проспекте стало гораздо свободнее. Период до конца года - идеальное время, чтобы побывать в Эрмитаже или Петропавловской крепости без толп туристов.

Тем более что до 31 января (не включая период новогодних праздников - с 25 декабря по 11 января) действует специальная цена на билеты в тех самых двухэтажных поездах, на которых любили передвигаться из Москвы в Питер и обратно организованные группы китайских гостей. Стоимость билета в купе - от 999 рублей (в зависимости от поезда). Причем специальные цены действуют и на других направлениях, где ходят двухэтажные поезда, в том числе южных.

3.На Новый год и обратно - дешевле

Удаленщикам хорошо, они могут ехать в любой момент. Но у большинства россиян график жесткий. Чтобы куда-то поехать, нужно либо брать отпуск, либо ждать новогодних каникул. Для таких людей есть хорошие новости. Некоторые скидки будут действовать и в праздничные дни. Только билеты на эти даты нужно купить заранее.

Окно возможностей открыто уже сейчас: с 11 по 30 ноября нужно определиться с датами своей поездки и купить билеты туда и обратно. Скидка действует на поезда дальнего следования АО «ФПК», отправляющиеся с 27 декабря по 7 января. В этом случае обратный билет в купе или СВ будет дешевле на 30%. С другими акциями скидка не суммируется.

КСТАТИ

Мечта мизантропа

Передвигаться на поезде можно и максимально оградив себя от контактов с другими людьми. Весь вагон выкупить вряд ли получится, но приобрести отдельное купе - вполне. Для таких «оптовиков» действуют скидки - от 5 до 30%. Все зависит от дня недели, в который пассажир хочет поехать, и типа вагона. В праздничные и выходные дни размер скидки меньше. Поэтому есть стимул путешествовать в будние дни (со вторника по четверг). Тогда размер скидки будет больше, а попутчиков - меньше. В период пандемии это тоже важно.

СПРАВКА

Ехать на поезде сегодня - безопасно!

Меры защиты от коронавируса на железной дороге

• Все вагоны проходят дезинфекцию в депо. Этот процесс тщательно контролируется.

• Уборка в вагонах происходит четыре раза в сутки. Особое внимание сотрудники уделяют всем поверхностям, до которых дотрагиваются пассажиры: ручки, двери, поручни, столики.

• Масочный режим для сотрудников обязателен в течение всего рейса. Перед выходом на работу им проверяют температуру.

• У пассажиров температуру тоже измеряют: перед посадкой в вагон, а также два раза в сутки. Если у кого-то она окажется повышенной, на ближайшей крупной станции его осмотрит медицинский работник.

• Если пассажир забыл маску, перчатки или антисептик, их можно приобрести у проводника.