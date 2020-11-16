МВД выяснило, как наркодельцы легализовали свои миллиарды в России

МВД России удалось не только уничтожить лаборатории и цепочки распространителей известного наркосиндиката "ХимПром", который до 2017 года действовал в России, но заставить его членов отвечать за "отмывание" полученных средств. Фото: МВД РФ

МВД России удалось не только уничтожить лаборатории и цепочки распространителей известного наркосиндиката "ХимПром", который до 2017 года действовал в России, но заставить его членов отвечать за "отмывание" полученных средств.

Оперативники выявили тысячи электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме. Фото: МВД РФ

"Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками Главного Управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России и представителями Росфинмониторинга выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме. Фигуранты последовательно переводили между ними вырученные с наркотиков деньги, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. Таким образом был легализован доход от противоправной деятельности в сумме более 2,4 миллиарда рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело в отношении руководителей и 19 активных участников наркосиндиката по 25 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений рассматривается в Московском областном суде. Фото: МВД РФ

В ведомстве отметили, что дело в отношении одного из руководителей наркосиндиката слушалось в особом порядке. Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден к 10 годам лишения свободы (за изготовление и распространение наркотиков в особо крупном размере грозит пожизненный срок - прим.Ред.). А уголовное дело в отношении остальных руководителей и 19 активных участников наркосиндиката по 25 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений рассматривается в Московском областном суде.

Фото: МВД РФ

"Еще двое организаторов сообщества объявлены в международный розыск. Один из них был задержан на территории Республики Польша, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию", - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.