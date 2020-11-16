Виталина Цымбалюк-Романовская: "Я уверена, Джигарханян бы вернулся ко мне"

Виталина Цымбалюк-Романовская была в браке с Арменом Джигарханяном чуть больше года Фото: Личный архив

Виталина Цымбалюк-Романовская выступила с заявлением. Третья жена Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября в возрасте 85 лет, считает, что режиссеру не был оказан должный уход.

Виталина Цымбалюк-Романовская была в браке с Арменом Джигарханяном чуть больше года. Как известно, развелись они со скандалом в 2017 году. Тогда-то и начался бесконечный сериал с обнародованием личной жизни пожилой звезды. На потребу публики вынесли все самое сокровенное. 16 октября 2017 года в эксклюзивном интервью из московской городской больницы № 57 Джигарханян в программе "Прямой эфир" заявил, что Цымбалюк-Романовская нанесла ему "много несправедливой боли", что он не готов простить ее и не желает ее видеть, так как "она повела себя гнусно, она - вор, а не человек".

Виталина ходила на шоу, как к себе домой, зарабатывая на имени бывшего мужа миллионы. Пианистка говорит, что ей не давали общаться с Арменом Борисовичем, хотя по ее словам, желание было у обоих.

"Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня. Но я уверена, он бы вернулся ко мне", - цитирует ее ФАН.

Как отмечает Виталина, последнее время актер находился под постоянным присмотром сиделок, перестал посещать светские рауты, его не пускали на работу. Цымбалюк-Романовская уверенна, что это погубило Джигарханяна. У знаменитого артиста театра и кино стремительно стала портиться память, начиналась деменция.

"Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили. Я советовалась с врачами, мне объясняли, что нужно делать. Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше", - уверена артистка.

Бывшая супруга Джигарханяна считает, что только "любящая жена может обеспечить должный уход" своему мужу.

В свою очередь приемный сын артиста Степан Джигарханян призвал общественность не верить ее словам молодой пианистки. "Я слышал, что начались спекуляции со стороны «жены на час». Верить ее словам не стоит. За Арменом Борисовичем всегда был лучший уход. Его окружали самые профессиональные врачи, которые делали все возможное, чтобы отец жил", - цитирует его "Собеседник".

Напомним, по предварительной версии, причиной смерти Армена Джигарханяна стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний. Прощание с артистом пройдет во вторник, 17 ноября, в его театре. Похоронят звезду на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая погибла от отравления угарным газом 33 года назад.