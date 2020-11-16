"Жутко от всех этих штук": во что превратили памятник Жанне Фриске

Могила Жанный Фриске на Николо-Архангельском кладбище. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жанна Фриске умерла после тяжелой болезни в 2015 году. Свой последний приют певица обрела на Николо-Архангельском кладбище. Как это часто бывает с могилами знаменитостей, к месту захоронения кумира каждый день ходят поклонники. Кто-то несет цветы, кто-то игрушки, кто-то приходит просто постоять. Но есть и те, кто старается всячески украсить памятник звезды. Так и произошло несколько дней назад.

Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе девичьей группы "Блестящие". В 2001 году она начала сольную карьеру. Новые песни становились хитами. Фотографии фигуристой красавицы не сходили с обложек глянцевых изданий.

Однако всеобщую популярность она обрела после своей смерти от онкологического заболевания. Уход из жизни молодой, красивой и цветущей женщины стал настоящим шоком для публики. Артистка скончалась в 40 лет. У нее остался сын Платон, которому на момент смерти мамы было чуть больше года.

Жанну спасали всем миром. Ее мечтали вылечить, надеялись на чудо. Сама артистка мужественно боролось с коварным недугом. Россияне не скупились на пожертвования для страдающей от глиобластомы звезды. Но рак не щадит никого.

Похоронили Фриске на Николо-Архангельском кладбище. На могиле певицы установлена бронзовая скульптура в полный рост. Памятник изготовлен под строгим наблюдением семьи Фриске. Работа над монументом велась несколько месяцев. Памятник сделали молодые скульпторы Иван Волков и Левон Манукян. Семья звезды не сразу приняла работу мастеров. Им пришлось несколько раз переделывать монумент. Место захоронения певицы украшено мрамором и гранитом.

Какого же было удивление поклонников, когда несколько дней назад они обратили внимание, во что превратили памятник кумиру. На фотографию Жанны повесили мишуру, а на скульптуру накинули пластиковую гирлянду с бантиками, шарами и колокольчиками. "Жутко от всех этих штук на могиле. Жанна, конечно, «Блестящая», но не надо же это так буквально обыгрывать. Надеюсь, семья увидит и снимет это", - цитирует "Экспресс газета" посетительницу кладбища.

На скульптуру Фриске накинули пластиковую гирлянду с бантиками, шарами и колокольчиками. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ей вторит другая поклонница Фриске: "Больше похоже на витрину магазина, чем на могилу звезды эстрады. Неоновой подсветки не хватает только".

Кто устроил на могиле Жанны маскарад, не известно. Охранники погоста лишь развели руками. "Так каждый год украшают", - смиренно ответили они.