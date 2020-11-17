Новая мода в «Ласточке»: В тиши едешь - дальше будешь!

Спецвагон легко узнать по стикеру. Фото: Андрей АБРАМОВ

Красная «Ласточка» почти беззвучно подкрадывается к платформе МЦК. Третий вагон от головы состава помечен наклейками с мужским профилем, который угрожающе прикладывает палец к губам. 14-я ветка московского метро около полугода назад запустила эксперимент. В каждом из полусотни здешних поездов появился «вагон тишины» - третий от начала состава.

- Выбирая для поездки «вагон тишины», вы выражаете согласие, что не будете разговаривать по телефону, слушать громкую музыку. Это место, где пассажир особенно уважает границы другого, желающего совершить поездку в тишине, спокойствии, без отвлечений на внешние звуковые раздражители, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Аналоги есть и в других странах, а в московском транспорте это первый такой проект.

Внутри особенный вагон ничем не отличается от остального состава: мягкие кресла по два или три в ряд, те же табло и мониторы. Только дополнительно расклеены плакаты с напоминанием правил вагона.

На сиденье заерзал пассажир в деловом костюме: из узких карманов брюк еле извлек пиликающий мобильник. Прихватив дипломат, он быстро прошагал в соседний вагон и там ответил на вызов. В это время в другой части поезда дама в маске со стразами надиктовывала голосовые сообщения подруге.

- Не болтай! Фото: Андрей АБРАМОВ

Уничижительных взглядов в их сторону ни один из пассажиров, кажется, не бросил. Я проехал круг по МЦК, и стало понятно: здешние напоминания о тишине работают на тех, кто согласен принимать любые писаные правила. Никаких санкций за нарушение не предусмотрено.

Забавно наблюдать: человек прыгает в вагон, занимает место, выдыхает, что спешки больше нет, и начинает гулять глазами. Натыкается на напоминание «не шуметь» и достает мобильник, чтобы выключить звук. У других лишь дернутся уголки рта: мол, забавный вагон, но хранить молчание, если мне позвонят, не буду.

Другое дело, что в «Ласточках» и без особенных вагонов спокойно: по рельсам летит тихо, разгоняется за 80 км/час.

Если бы не коронавирус, можно устроить себе настоящий офис по цене поездки на метро. Работает быстрый Wi-Fi, откидываются столики, чтобы поставить ноутбук. Люди проезжают пару станций и сменяются. Если и говорят по телефону, то без лишней экспрессии.

14-я ветка московского метро запустила эксперимент. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Четыре полезных новшеств метро, о которых вы могли не знать

1. На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовой) линиях с открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15 действует скидка. Проезд 20 рублей вместо 40 по тарифу «Кошелек» на «Тройке» и 22 рубля вместо 44 по банковской карте.

2. В кассах метро и МЦК можно купить билет на наземный транспорт и пополнить соцкарту москвича.

3. На станциях «Маяковская» и «Трубная» открыты фирменные магазины, где продают «Тройки» с уникальным дизайном, а также в виде брелоков и колец. Чаще всего покупают проездные карты с изображением советских танков.

4. Если нет денег, в кассе метро можно попросить «Тройку» с отложенной поездкой. Это значит, что какой-то добряк до вас оплатил один проход через турникет. Впрочем, карты может и не быть. В свою очередь, вы также можете выступить анонимным меценатом и заплатить за чью-то будущую поездку.