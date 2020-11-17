«Изящная девочка»: 52-летнюю Валерию в бикини не отличить от студентки

Валерия отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Валерия и Иосиф Пригожин отдыхают в Дубаи: в Арабские Эмираты звездные супруги отправились на съемки нового клипа. После того, как певица записала видео на свой новый хит, пара решила продлить себе лето и задержаться в жаркой стране подольше. В Инстаграме артистка и ее супруг делятся отпускными снимками и отправляют поклонникам приветы с берегов Персидского залива.

Валерия опубликовала на свой страничке фото, которое не оставило равнодушным никого из ее подписчиков. На снимке актриса позирует на пляже в ярко-синем бикини. На лице у Леры ни грамма макияжа, пресс – упругий и подтянутый, талия – на зависть стройная. 52-летняя звезда выглядит настолько хрупкой и миниатюрной, что ее легко можно принять за студентку.

Как Вы думаете, почему я хожу на прогулку, даже по берегу моря, всегда с телефоном? #дубай2020 Фото:

«Какая изящная и миниатюрная девочка!», «Выглядишь отпадно», «Поделитесь секретом вашей изящной фигуры», «Обзавидовалась! Лерочка, подскажите, пожалуйста, после 50 лет как лучше тело подтянуть?», «Фигура – огонь, такой фигуре позавидуют даже спортсменки», «Хороша и горяча», - пишут фолловеры в комментариях.

Секрет безупречной талии Валерии – в ежедневных тренировках. Даже на карантине весной этого года певица не пропускала тренировки и занималась с фитнес-тренером по скайпу. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - рассказывала артистка в Инстаграме. Кроме того, артистка тщательно следит за своим питанием: она давно исключила из рациона фаст-фуд, выпечку, сахар, все жирное и жареное. Валерия предпочитает рыбу и морепродукты, овощи на пару, зеленый салат и свежие фрукты.

Глядя на певицу, с трудом верится, что она скоро станет бабушкой. Младший сын Валерии объявил, что его жена ждет ребенка. Арсений женился на юной Лиане совсем недавно, и вот теперь супруги готовятся к прибавлению. Новость о том, что он подарит певице внука, Арсений скрывал до последнего. И рассказал об этом в Инстаграме только тогда, когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

Красавица и Кинг-Конг. @valeriya #shrek #king #kingkong #валерия #красавица #чудовище Фото:

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе этого года. Валерия одобрила выбор сына. К слову, помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя.

А вот старший сын певицы Артемий, в отличие от брата, решил не устраивать пышного торжества. Вместе со своей избранницей он год назад тихо расписался в присутствии пары друзей. Даже Валерия и Иосиф Пригожин узнали о бракосочетании Артемия после церемонии. 26-летний наследник звезды живет в Швейцарии. Его женой стала его одноклассница, Наташа родом из Новокузнецка. Мама девушки - бизнесвумен Кристина Коренная, глава компании «Кузнецкие ферросплавы». Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру. Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group.