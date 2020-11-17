Американка по невнимательности обругала свадебный салон

Подписчики уверены, что ничего страшного не произошло. Многие в период свадебной суеты попадали в нелепые ситуации Фото: Facebook

Молодая невеста по имени Обри из американского штата Кентукки заказала на свою свадьбу наряд по Интернету.

На одном из сайтов девушке приглянулось красивое белоснежное платье с оголенной спиной, шнуровкой и многочисленными оборками по низу.

Когда ей доставили посылку, то, примерив свадебный наряд, заказчица пришла в ужас, потому что увиденное в зеркале было далеко от того, что она видела в Интернете. Наряд смотрелся очень странно и некрасиво.

Обри сфотографировала себя в зеркале и написала в компанию гневное письмо. Также молодая невеста попросила вернуть ей деньги на платье. Как доказательство она приложила два снимка: первый со страницы Интернет-магазина, второй – свое отражение в зеркале.

Ответ из компании пришел быстро и был краток.

«Выверните платье на лицевую сторону и наденьте его, пожалуйста, правильно», - написали стилисты свадебного салона.

Обри сначала возмутилась, но потом решила последовать совету. И действительно, вывернув наряд, девушка увидела, что он тот самый, что она увидела на фото.

Девушка рассказала о своей ошибке подругам, а потом решила опубликовать свою историю в социальных сетях.

«Иногда не имеет значения, сколько школ мы закончили, иногда нам все равно не хватает здравого смысла», - написала Обри.

Таким образом, она посмеялась над своей невнимательностью, а заодно извинилась перед сотрудниками компании.

Сообщение мгновенно стало популярным. Подписчики уверены, что ничего страшного не произошло. Многие в период свадебной суеты попадали в нелепые ситуации.