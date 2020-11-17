Дзюба обогнал в Инстаграме бывшего мужа Ольги Бузовой

Дзюба после видео со своим покаянием вернул себе первое место Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На футбольном интернет-поле сменился лидер. Вскоре после того, как Артем Дзюба был выведен из состава сборной за непристойное видео, он по количеству подписчиков в Инстаграме (1,301) вновь обошел Дмитрия Тарасова (1,271 млн).

Тарасов вместе со своей третьей женой Анастасией Костенко, у которой 1,25 миллиона подписчиков, в октябре устроили в интернете розыгрыш денежных призов и автомобилей, после чего Дмитрий вырвался вперед. Но Дзюба после видео со своим покаянием вернул себе первое место.

Любопытно, что результаты на футбольном поле на этот рейтинг никак не влияют. Дзюба в чемпионате России за «Зенит» забил 7 мячей, а Тарасов за «Рубин», где выходит только на замену, ни одного.

Кстати, у бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой — 22,377 млн подписчиков в Инстаграме. Она долгое время вообще была самой популярной звездой в русскоязычной части Интернета, пока ее не обошел Хабиб Нурмагомедов (25,836 млн). После завершения карьеры и нескольких громких заявлений боец только увеличил отрыв в Инстаграм.

Самые популярные российские футболисты в Инстаграме:

1 Артем Дзюба — 1,301 млн

2 Дмитрий Тарасова - 1,271 млн

3 Денис Черышев — 1,1 млн.

4 Федор Смолов — 0,617 млн

5 Александр Головин — 0,494 млн

6 Александр Кокорин — 0,484 млн