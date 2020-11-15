Tолько победа спасет этот ужасный 2020 год для сборной России Фото: REUTERS

Сборная России 18 ноября в Белграде закрывает свой сезон. Соперник раздавлен и разочарован – сербы только-только упустили последний шанс попасть на Чемпионат Европы. Но у них в составе есть европейские звезды, а над Черчесовым и его командой довлеет результат – только победа спасет этот ужасный 2020 год для сборной России.

УЕФА заменил нам судей

Все могло быть и не так драматично, если бы в предыдущем матче с Турцией польские арбитры не уничтожили бы сборную России. Скандал не остался незамеченным. По какой-то прихоти другая польская бригада судей должна была работать и на матче Сербия – Россия. В УЕФА отозвали ее подальше от греха, и прислали в Белград англичан. Так что нас будет судить Энтони Тейлор – топ-арбитр Европы, судивший в этом году Сперкубок УЕФА «Бавария» - «Севилья». И это значит только одно – в УЕФА заметили скандал с поражением России от Турции.

Сербы не попали на Евро. Это трагедия для них

Сборная Сербии – самое большое разочарование Европы. Как команда, где играют форврад «Лацио» Милинкович-Савич (стоимость 65 млн евро), нападающий «Реала» Лука Йович (25 млн), капитан «Аякса» Душан Тадич (20 млн) и еще полдюжины звезд европейского уровня, пролетела мимо Евро-2020? Это знают только шотландцы, выбившие Сербию из стыковых матчей по пенальти.

И теперь сербы в унынии. Но не исключено, что захотят хоть чуть-чуть реабилитироваться перед своими буйными фанатами и соберутся на матч против России.

Форвард чуть не сел в тюрьму

Тем более, что и Йович вернулся в состав. С ним приключилась странная история – он мог оказаться в тюрьме на полгода. Нет, игрок «Реала» не бил никого стулом, просто вышел на улицу во время карантина, а его засекли. И только сейчас Лука может расслабиться – все идет к тому, что он всего лишь заплатить штраф в 30 тысяч евро.

У России опять потери из-за COVID-19: Сафонов застрял в Стамбуле?

Коронавирус отразился и на сборной России. У нас в команде снова положительный тест, теперь уже у голкипера Матвея Сафонова. Причем молодой вратарь застрял в Стамбуле, где и ждет результаты последнего теста.

Отнимет еще у сборной Семенова, Зобнина и Кудряшова, и поймете, что набором игроков в оборону у Черчесова опять проблемы. Так же непонятно, кого поставят в атаку –Заболотного или Соболева, а также интересно, как третий матч подряд проведет Жирков – а без 37-летнего суперветерана у нас может обрушится левый фланг.

Шансы равные

Между тем букмекеры оценивают шансы на победу у соперников, как равные. У сербов – звезды, у нас командная игра и мотивация. При этом надо помнить, что сборная Сербии в домашних матчах в этом году смотрится не очень и мало забивает. У сборной России с результатами тоже проблемы – безвыигрышная серия из пяти матчей. Шестая игра без победы окончательно загубит этот год для Черчесова.

Черчесов под прессом

А главный тренер сборной России наверняка же чувствует что-то похожее на жесткую атмосферу перед ЧМ-2018. Болельщики Черчесову все чаще задают непростые вопросы – и про отсутствие Дзюбы, и про выбор состава на матчи, и про замены. Победа над Сербией позволит нам выиграть группу в Лиге Наций и уверенно чувствовать себя на жеребьевке ЧМ-2022 7 декабря. Но если сборную постигнет очередная неудача, к летнему Евро-2020(1) Черчесову опять придется готовится под лучами ненависти. Перед ЧМ-2018 это сработало и встряхнуло команду. Но сейчас совсем другая история.

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