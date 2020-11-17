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«Ему тогда было 17»: Молодой человек, убивший следователя за биткоин, получил 14 лет колонии

Абдулазиз Абдулазизов стал исполнителем расправы, которую заказал главарь банды кибермошенников
Семен ЕЛЕНИН
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Суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии. Фото: Пресс-служба СК РФ/ТАСС

Суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии. Фото: Пресс-служба СК РФ/ТАСС

В Московском областном суде вынесли приговор по громкому делу об убийстве подполковника Евгении Шишкиной, старшего следователя транспортной полиции по ЦФО.

- Шишкину застрелили в октябре 2018 года - киллер ждал ее утром у дома в Подмосковье.

- До этого следователь жаловалась на угрозы со стороны главаря группы хакеров, по которым она вела расследование.

- Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев с друзьями в течение двух лет взламывал аккаунты турфирм, покупал на их деньги билеты, сдавал в кассы и получал наличные.

- Сам Сумбаев сумел сбежать из России и спрятался в Грузии.

Шишкину застрелили в октябре 2018 года - киллер ждал ее утром у дома в Подмосковье. Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС

Шишкину застрелили в октябре 2018 года - киллер ждал ее утром у дома в Подмосковье. Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС

Спустя пять месяцев следователям удалось найти исполнителя убийства. Из следы увели в Петербург. Никто не ожидал, что киллер окажется... подростком.

Оказалось, Сумбаев пытался угрозами заставить Шишкину закрыть дело, но когда понял, что женщину не запугать, решил ее убить. В даркнете (это зашифрованная часть Сети) он нашел исполнителя, который готов был решить вопрос за 2 биткоина (по тогдашнему курсу - около 1 млн рублей.

По ту сторону экрана оказался... 17-летний школьник по имени Сергей. Сам подросток не решился ехать в одиночку в Подмосковье, поэтому предложил стать киллером своему приятелю Аблулазизу Аблулазизову.

Ему тогда тоже 17 лет было, - уточняет источник в следствии.

Тем не менее, молодой человек сумел найти пистолет (травматический, переделанный под боевой). В день Икс он дождался женщину-следователя к машины и несколько раз выстрелил.

По запросу России Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. Следствие еще идет. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По запросу России Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. Следствие еще идет. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Абдулазизов за убийство получил чуть больше одного биткоина (600 тысяч рублей), остальное затрат его приятель-посредник.

В марте 2019-го юного киллера задержали.

- Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении, - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - В результате проверок показаний на месте с ним в Москве-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, найденных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства.

Суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.

До этого следователь жаловалась на угрозы со стороны главаря группы хакеров, по которым она вела расследование.

До этого следователь жаловалась на угрозы со стороны главаря группы хакеров, по которым она вела расследование.

Что с остальными фигурантами дела?

- По запросу России Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. Следствие еще идет.

- Его помощник Иван Кочетков (он угрожал Евгении Шишкиной в мессенджерах и однажды даже поджег ее автомобиль) ожидает экстрадиции в Москву.

- Дело еще одного петербуржца, который выступил посредником заказного убийства, уже слушают в суде.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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