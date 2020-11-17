Анонс – медицина – здоровье – здоровое питание – нацпроект – иммунитет- инфекции

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Состояние иммунной системы и ее защитные свойства во многом зависят от питания человека. Недостаток питательных веществ может нанести вред иммунитету. В преддверии Международного дня детей 20 ноября в Пресс-центре «Комсомолки» соберутся эксперты и обсудят вопросы питания детей, подростков и других групп населения в осенне-зимний период повышения заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Как поддержать и укрепить иммунитет в сезон гриппа, простуд и пандемии COVID-19? Какие факторы негативно влияют на иммунную систему человека? Может ли неправильное питание повлиять на иммунитет? Что следует исключать из рациона при гриппе, простудах и коронавирусной инфекции? Может ли здоровое питание заменить иммуностимуляторы? Мифы и правда о витаминах и биодобавках для укрепления иммунитета. Какие программы питания для укрепления иммунитета в детских учреждениях разработаны государством?

Спикеры:

Михаил Лебедев, руководитель группы научной и информационной поддержки ЛПУ, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области;

Вера Ревякина, врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии Клиники «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета;

Алексей Ягудин, телеведущий, олимпийский чемпион по фигурному катанию;

Татьяна Тотьмянина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, мама двоих детей.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте kp.ru в разделе «Здоровое питание» и в аккаунтах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.

Зрители смогут задать вопросы в комментариях к трансляциям.