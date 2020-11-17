На груди Росгвардейца появился личный номер

Утвержден нагрудный знак военнослужащего Росгвардии Фото: Артем КИЛЬКИН

На груди военнослужащих Росгвардии появился новый отличительный знак. С номером. Это как раз то, о чем так мечтали различные "несогласные" и "белоленточники", чтобы после разгона митингов жаловаться на грубую мужскую силу.

- В соответствии с приказом Росгвардии от 14 октября 2020 года №397 был учрежден официальный геральдический знак – нагрудный знак военнослужащего войск национальной гвардии Российской Федерации. Нагрудный знак является официальным геральдическим знаком различия войск национальной гвардии России и предназначен для личной идентификации военнослужащих войск национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, - заявил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Отметим, что нагрудный знак военнослужащий будет обязан носить на предметах военной формы, в том числе "на повседневной и полевой, и даже на экипировке, которая носится на верхней одежде".

Грибакин пояснил, что номер на нагрудном знаке будет представлять собой "комбинацию из четырех цифр верхнего ряда, отображающих условный номер воинской части, и двух цифр нижнего ряда, определяющих нумерацию, начинающуюся с номера 01 и продолжающуюся в порядке возрастания номеров".

Сам знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета и состоит из трех частей: основания, накладки в виде геральдического знака – эмблемы войск национальной гвардии Российской Федерации и накладки с номером нагрудного знака.

Перепутать с каким-либо другим знаком личный номер Росгвардейца будет сложно: над центральной частью основания по кругу помещена надпись «войска национальной гвардии» крапового цвета. Под центральной частью основания по кругу размещена надпись «Российской Федерации» крапового цвета.