Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 17 ноября 2020: как себя чувствуют Светлаков и Гурцкая

Заболевший коронавирусом Сергей Светлаков уже выписан из больницы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 17 ноября знаменитости сообщили несколько хороших и столько же тревожных вестей о своем самочувствии во время болезни. Мы собрали последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 17 ноября 2020 года

Лечатся в больнице

50-летний Владимир Сипягин проходил лечение амбулаторно, но теперь был госпитализирован. Губернатор Владимирской области лечится в больнице. Такое решение было принято после консультации с врачами. В конце прошлой недели Сипягин получил положительный тест на коронавирус, у него была высокая температура.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Лечатся дома

42-летнего Сергея Светлакова выписали из коронавирусной больницы. Артист перенес COVID-19 средней формы тяжести. Теперь Сергею предстоит восстановление в кругу семьи, тест уже отрицательный. «Я дома! Всем здоровья и не унывать!» - отрапортовал Светлаков.

42-летняя Диана Гурцкая продолжает амбулаторное лечение. Температура была немногим выше 37. Сейчас стало лучше – температура спала. 13-летний сын артистки не заболел, а вот у супруга подозреваю также вирус. Летом у Гурцкой обнаружили антитела к COVID-19, она перенесла заболевание бессимптомно. Так как со временем число антител снижается – возможно повторное заражение, что и случилось у Дианы.

Утрата

84-летний Роман Виктюк в октябре был госпитализирован с коронавирусом. Сегодня режиссер скончался. Предварительная причина смерти – инсульт. Есть мнение о том, что он мог быть спровоцирован осложнениями из-за COVID-19.

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